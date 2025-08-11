Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне

11 августа 2025, 13:45

Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился в президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах встречи с коллегами из Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом. Об этом сообщает Кремль.





Как оказалось, инициатором телефонного разговора оказалась армянская сторона. Во время него Пашинян рассказал Путину об итогах переговоров с Алиевым и Трампом 8 августа в Вашингтоне.





«Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать – в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении.