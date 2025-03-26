Bloomberg: Трампу придётся либо давить на Россию, либо пойти на уступки Путину

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Президенту США Дональду Трампу придётся начать оказывать давление на Россию. Или же он будет вынужден пойти на существенные уступки Москве для завершения вооружённого конфликта на Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Кремль намеревается продолжить обсуждения и снизить переговорные рамки, чтобы вынудить США отступить.
Источники издания также отмечают, что обещание Трампа завершить вооружённое противостояние на Украине в кратчайшие сроки говорит о его «мастерстве переговорщика», но в данном случае его слова могут «обернуться против него самого».
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«Американскому лидеру придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки Путину», — пишут авторы статьи.Это необходимо ему для того, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине, передаёт агентство слова европейских дипломатов.
Источники издания также отмечают, что обещание Трампа завершить вооружённое противостояние на Украине в кратчайшие сроки говорит о его «мастерстве переговорщика», но в данном случае его слова могут «обернуться против него самого».
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Александр Бойцов