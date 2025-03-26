Bloomberg: Трампу придётся либо давить на Россию, либо пойти на уступки Путину

Президент США Дональд Трамп разозлился не из-за утечки информации из чата, где американские чиновники обсуждали нанесение ударов по Йемену, а из-за наличия у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца номера главреда журнала The Atlantic. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.