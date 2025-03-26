Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лавров: диалог между Россией и США — это возвращение к нормальности

Лавров: диалог между Россией и США — это возвращение к нормальности

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Диалог между Россией и США необходим и является возвращением к нормальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем интервью для Первого канала.
«Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — сказал Лавров.

Глава МИД оценил отношения России с США, когда последней руководил Джо Байден, аномалией. При этом Лавров подчеркнул оставшиеся разногласия между странами, однако у государств есть и совместные интересы. В пример дипломат привел восстановление «Северных потоков», за что выступают обе стороны. Европейских лидеров, которые против этого, Лавров охарактеризовал так:

«Это либо больные люди, либо самоубийцы».

Читайте также:

Лавров: Уиткофф переоценивает европейские элиты и Зеленского, говоря о перемирии

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись прислушаться к России

Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО
#сша
#европа
#мид
#отношения
#дипломат
#лавров
#джо россия
#северный поток
Глава ЦРУ: украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мира
26 марта 2025, 01:12

Фото: iStock/Iryna Imago

По словам главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения. Об этом он сказал на выступлении, которое транслировалось на канале C-SPAN-3.
«Я убежден, на основе своих размышлений и разведданных, что они будут биться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирного соглашения», — заявил Рэтклифф.

Помимо этого глава ЦРУ сказал, что уверен в намерениях президента США Дональда Трампа остановить украинских конфликт на тех условиях, которые не позволят его возобновить. Рэтклифф подчеркнул, что результаты перемирия не устроят обе стороны, так как в этом случае Москва и Киев не достигнут своих максимальных целей.

Читайте также:

Лавров: Уиткофф переоценивает европейские элиты и Зеленского, говоря о перемирии

Посланник Трампа Гренелл: Украина отказалась от ядерного оружия РФ

Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО
#сша
#соглашения
#украина
#киев
#россия
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: Уиткофф переоценивает европейские элиты и Зеленского, говоря о перемирии
26 марта 2025, 00:58

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты и Владимира Зеленского в вопросе перемирия на Украине. Об этом дипломат заявил в интервью Первому каналу.
«Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — говорит об Уиткоффе Лавров.

Дипломат уточнил, что политическое будущее Владимира Зеленского может быть под вопросом, так как его «светлый образ» уже потускнел за пределами радикальных кругов Украины. К тому же глава киевского рассчитывает удержать свои позиции, так как осознает сложность внутренне и международной политики.

Читайте также:

Умеров подтвердил договоренности сторон о прекращении огня в Черном море

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись прислушаться к России

Лавров сравнил действия Запада против России с желаниями Наполеона и Гитлера
#будущее
#интервью
#дипломат
#лавров
#сша
#украина
#владимир зеленский
#россия
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посланник Трампа Гренелл: Украина отказалась от ядерного оружия РФ
26 марта 2025, 00:46

Фото: iStock/Gerasimov174

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что после распада СССР Украина отказалась от ядерного оружия, которое принадлежало России. Об этом политик написал в соцсети X.
«Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — заявляет Гренелл.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский может решиться на подрыв украинских атомных электростанций из-за безвыходной ситуации в конфликте с РФ. Это может стать последним козырем в рукаве главы киевского режима.

Читайте также:

МИД РФ: Идея совместного контроля над Запорожской АЭС является абсурдной

Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу только после снятия ряда санкций

Профессор Дизен: Пора прекратить украинский конфликт и остановить расширение НАТО
#оружие
#украина
#ядерное оружие
#ссср
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умеров подтвердил договоренности сторон о прекращении огня в Черном море
26 марта 2025, 00:29

Фото: iStock/sb2010

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренности сторон об обеспечении безопасного судоходства в Черном море.
«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — пишет Умеров на своей странице в соцсети X.

К тому же страны договорились внедрить договоренности президентов и прекратить удары по энергетической объектам Украины и России. Умеров отметил, что стороны положительно относятся к привлечению третьих стран для обеспечения выполнения договоренностей.

Глава Минобороны добавил, что Киев сочтет нарушением перемещения российских военных судов за пределы восточной части Черного моря.

Читайте также:

Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО

Зеленский: Россия пытается извратить договоренности и обмануть США и весь мир

Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу только после снятия ряда санкций
#сша
#россия
#море
#страны
#минобороны
#киев
#украина
#чёрное море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО
26 марта 2025, 00:05

Фото: iStock/SurkovDimitri

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы занимаются нахлебничеством в случаях с Украиной, хуситами в Йемене и НАТО. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«Вы действительно хотите, чтобы я ответил? Да, я думаю, что они (страны Европы) занимаются нахлебничеством. Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно», — цитирует Трампа агентство ТАСС.

Свой ответ американский лидер дал в ответ на вопрос журналиста о том, согласен ли он с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом. Последние ранее заявляли, что Европа живет за счет США. В пример Трамп привел украинский конфликт, ситуацию с хуситами в Йемене и отношения с союзниками в НАТО.

Читайте также:

Американская разведка назвала Россию постоянной угрозой глобальным интересам США

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись прислушаться к России

В Кремле заявили, что итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде не обнародуют
#сша
#конфликт
#европа
#страны
#отношения
#лидер
#нато
#евросоюз
#трамп
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате