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Диалог между Россией и США необходим и является возвращением к нормальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем интервью для Первого канала.
«Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — сказал Лавров.
Глава МИД оценил отношения России с США, когда последней руководил Джо Байден, аномалией. При этом Лавров подчеркнул оставшиеся разногласия между странами, однако у государств есть и совместные интересы. В пример дипломат привел восстановление «Северных потоков», за что выступают обе стороны. Европейских лидеров, которые против этого, Лавров охарактеризовал так:
«Это либо больные люди, либо самоубийцы».
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Иван Мусатов