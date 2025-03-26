Страны ЕС обокрали США и оказались хуже врагов — Трамп

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Страны ЕС обчищали США на протяжении 45 лет. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью Newsmax.
Так, Трамп обвинил другие государства в том, что они 45 лет обкрадывали США, пока Вашингтон был мягким и слабым. На сегодняшний день долг страны достиг 36 триллионов долларов, отметил американский лидер.
Он добавил, что похожим образом поступал Китай. Теперь же, по словам Трампа, пришло время вернуть деньги или большую их часть.
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«Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — заявил Трамп.
Он добавил, что похожим образом поступал Китай. Теперь же, по словам Трампа, пришло время вернуть деньги или большую их часть.
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Элина Позднякова