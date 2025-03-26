Трамп: Россия и Зеленский желают завершения конфликта на Украине

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По мнению президента США Дональда Трампа, Россия и Владимир Зеленский хотят завершения конфликта на Украине. Об этом политик заявил телеканалу Newsmax.
«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал американский президент.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей всех сторон конфликта по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. При этом в Кремле отмечали, что инициатива вступить в силу только после отмены части санкций в отношении РФ.
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Иван Мусатов