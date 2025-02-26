Bloomberg: Три европейские страны готовы направить войска на Украину

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Франция, Великобритания и Германия готовы направить свои военные контингенты на Украину, чтобы способствовать прекращению огня. Однако правительства указанных государств нуждаются в одобрении и поддержке США.
Об этом заявил глава французского министерства финансов Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV. По его словам, военные подразделения из европейских стран будут направлены в зону конфликта уже после окончания боевых действий, чтобы поддерживать и контролировать соблюдение сторонами режима прекращения огня.
По его словам, другие страны Европы также готовы направить своих военных на территорию Украины. Ломбар утверждает, что президент США Дональд Трамп согласился на этот шаг, но он не уточнил, какие именно шаги готов предпринять Вашингтон в данном вопросе.
Глава Минфина Франции также добавил, что обменялся номерами телефонов со своим американским коллегой Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры продолжат контакты и обсуждения данного вопроса.
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«Если мы хотим, чтобы перемирие и режим прекращения огня соблюдались, нам нужна поддержка США», — заявил министр.
По его словам, другие страны Европы также готовы направить своих военных на территорию Украины. Ломбар утверждает, что президент США Дональд Трамп согласился на этот шаг, но он не уточнил, какие именно шаги готов предпринять Вашингтон в данном вопросе.
Глава Минфина Франции также добавил, что обменялся номерами телефонов со своим американским коллегой Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры продолжат контакты и обсуждения данного вопроса.
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Александр Бойцов