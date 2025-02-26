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Bloomberg: Три европейские страны готовы направить войска на Украину

Bloomberg: Берлин, Лондон и Париж готовы направить свои войска на Украину
Фото: istockphoto/Serhej Calka

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Франция, Великобритания и Германия готовы направить свои военные контингенты на Украину, чтобы способствовать прекращению огня. Однако правительства указанных государств нуждаются в одобрении и поддержке США.
Об этом заявил глава французского министерства финансов Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV. По его словам, военные подразделения из европейских стран будут направлены в зону конфликта уже после окончания боевых действий, чтобы поддерживать и контролировать соблюдение сторонами режима прекращения огня.

«Если мы хотим, чтобы перемирие и режим прекращения огня соблюдались, нам нужна поддержка США», — заявил министр.

По его словам, другие страны Европы также готовы направить своих военных на территорию Украины. Ломбар утверждает, что президент США Дональд Трамп согласился на этот шаг, но он не уточнил, какие именно шаги готов предпринять Вашингтон в данном вопросе.

Глава Минфина Франции также добавил, что обменялся номерами телефонов со своим американским коллегой Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры продолжат контакты и обсуждения данного вопроса.

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«В какой-то момент»: Трамп задумывается об отмене антироссийских санкций
Дональд Трамп рассматривает вопрос отмены антироссийских санкций в будущем
26 февраля 2025, 09:39

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем. Однако в настоящее время никаких договорённостей на этот счёт нет.
На встрече с журналистами пула Белого дома в Овальном кабинете американский лидер заявил, что «мы не снимали ни с кого каких-то санкций». Он также добавил, что в какой-то момент это, конечно, произойдёт, но «прямо сейчас» никаких решений по этому вопросу не принималось.

Когда президента США спросили, обсуждалась ли уже возможность усиления либо, наоборот, смягчения антироссийских санкций в связи с вопросами и условиями урегулирования украинского конфликта, Трамп также ответил отрицательно.

«Нет, мы не рассматривали какие-либо санкции», — сказал глава Белого дома

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«Могут выгнать из НАТО»: В Финляндии задумались о судьбе Скандинавии в составе альянса
Аналитик Лассила: Трамп может выгнать нас и Швецию из НАТО по требованию России
26 февраля 2025, 09:11

Фото: istockphoto/naumoid

Президент США Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО, если на таком условии будет настаивать Россия при заключении мирного соглашения по Украине. Такое мнение высказал научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.
В интервью финскому информационному агентству STT он заявил, что Москва вполне может потребовать возвращения Североатлантического альянса к границам 1997 года. В этом случае дальнейшее пребывание в составе НАТО Финляндии и Швеции окажется под большим вопросом, считает эксперт.

«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — сказал Лассила.

Аналитик призвал соотечественников и граждан соседней Швеции быть готовыми именно к такому развитию событий, «сохранять хладнокровие» и не пугаться заранее.

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Политик из ФРГ Нимайер: Автопроизводители и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию
Политик Нимайер: Немецкий автопром и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию
26 февраля 2025, 08:50

Фото: istockphoto/Leestat

Инженерные компании из Германии, также как и немецкие производители автомобилей, крайне заинтересованы в скорейшем возвращении в Россию в случае отмены санкций. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что в средствах массовой информации в его стране уже давно обсуждается тема возвращения крупных инженерных фирм и предприятий автопрома на российский рынок. Экономическая ситуация в Германии сейчас далека от радужной, поэтому новые, вернее, хорошо забытые старые рынки сбыта для крупных немецких автоконцернов были бы весьма кстати. Это помогло бы избежать масштабных сокращений рабочих мест, к которым готовится, например, Volkswagen, что вызывает вполне понятные протесты и недовольство рабочих.

Кроме того, по мнению Нимайера, помимо инженерных компаний и автопроизводителей, совсем не против возвращения на обширный российский рынок были бы и фирмы и предприятия, работающие в области розничной торговли. Все ждут отмены антироссийских санкций, заключил политик.

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Трамп поддержал идею Путина о сделке США и РФ по редкоземельным металлам
26 февраля 2025, 01:04

Фото: iStock/Sven Loeffler

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о сделке Штатов и РФ по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России заключить с США соглашение о работе в области редкоземельных металлов. К тому же российский лидер предложил Штатам совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Размер инвестиций американской стороны оценивается в 15 миллиардов рублей.

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Германия может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году
Юрий Самонкин: В этом году мы увидим восстановление отношений РФ и ФРГ
26 февраля 2025, 00:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году, считают некоторые эксперты.
Своим мнением на этот счет поделился президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

«В настоящий момент в Евросоюзе доминирует формат интеллектуальной революции. В этой ситуации лозунги и взгляды Дональда Трампа на глобальное мироустройство, восстановление отношений с Россией, создание экономических сделок, ликвидацию военных конфликтов, решения по вопросам Украины становятся в информационном поле для ряда политиков популярной мантрой», — рассказал Самонкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Германия является неоднородной страной, имеющей альтернативные позиции. Кроме того, в ФРГ есть политики, которые поддерживают мнение Дональда Трампа на счет Украины.

Эксперт уверен, что уже в этом году в Германии начнут появляться мнения на счет восстановления отношений с Россией.

Так, Самонкин считает, что Мерц сейчас будет продолжать русофобскую линию Шольца, однако уже в течение года изменит тактику, и в итоге он станет умеренным политиком, занимающим двухстороннюю позицию: требовать поставлять оружие Украине, и одновременно с этим выражать готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным о восстановлении экономических отношений, пояснил эксперт.

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