Фото: iStock/STILLFX
По словам военного эксперта, старшего преподавателя кафедры мировой экономики Луганского государственного университета имени В. И. Даля Виталия Киселева, власти Великобритании начнут подталкивать Румынию и Польшу ввести войска на Украину. Этим он поделился с ТАСС.
«Могу предположить, что Лондон будет настаивать, провоцировать Польшу и Румынию ввести свои войска под видом миротворцев на территорию Украины. То есть, по большому счету, это оккупация будет», — рассказал агентству Киселев.
По мнению эксперта, Королевство будет пытаться создать на Украине локальную войну. Он не исключил, что таким способом британские власти хотят получить контроль над северной частью Черного моря. В частности у них есть заинтересованность в портах Одесской области и Николаеве.
Свое предположение Киселев высказал на фоне новостей о намерении британского правительства организовать в Лондоне встречу глав европейских государств. По информации Sky News, там будут обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта.
Читайте также:
Эксперт Киселев: на Украине начались массовые облавы по выявлению подпольщиков
На Украине назвали катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Менее 16 процентов украинцев поддержат Зеленского на потенциальных выборах главы государства
Иван Мусатов