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В Госдуме назвали истерией призыв министра обороны Германии готовиться к войне

Депутат Новиков назвал призыв Минобороны ФРГ готовиться к войне истерией
23 января 2024, 12:43
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков прокомментировал призывы главы Минобороны Германии Бориса Писториуса готовиться к войне с Россией.
Напомним, что ранее Писториус предупредил о якобы надвигающейся угрозе со стороны России, в связи с чем призвал готовиться к возможной войне с государством.

В беседе с «Лентой.ру» Новиков заявил, что такие призывы является ничем иным, как истерией, которая активно возникает в западных государствах.


Депутат подчеркнул, что рассматривание различных возможных сценариев, связанных с отражением агрессии – это одно дело. Но громкие заявления об угрозе со стороны России и сообщения о надвигающейся войне – это явная попытка ввести в заблуждение и запугать жителей.

Также, по словам Новикова, такие действия Германии объясняются попыткой решить собственные внутренние проблемы.

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«Нашкодивший фашист»: Депутат ГД ответил на заявление Писториуса о войне с РФ
Шеремет призвал Писториуса вспомнить 1945 год
23 января 2024, 13:09

Фото: iStock/bestdesigns

Министру обороны Германии Борису Писториусу следовало бы вспомнить победный для России 1945 год, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Ранее глава Минобороны Германии заявил, что странам Североатлантического альянса стоит быть готовыми к возможному вооружённому конфликту с Россией.

«Это заявление больше похоже на измышления нашкодившего безграмотного фашиста, которому не дает покоя историческое поражение, а тщеславие требует реванша. Пусть Писториус учит или вспоминает историю и победный 1945 год, когда наша доблестная армия разбила фашиста в его логове», — напомнил Шеремет.

Депутат также подчеркнул, что Россия никогда не выступала в роли агрессора, а лишь защищала свои территории. По его словам, РФ всегда крайне взвешенно подходит к принятию подобных решений, поскольку имеет в своём распоряжении сверхмощное оружие.

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«Соработничество»: Матвиенко рассказала об отношениях государства и РПЦ
Матвиенко: отношения РПЦ и государства являются «соработничеством»
23 января 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала отношения государства и Русской православной церкви (РПЦ) «соработничеством».
В ходе пленарного заседания XII Рождественских парламентских встреч она рассказала о развитии православной культуры с государством. Она подчеркнула, что, несмотря на гонения на церковь в годы СССР, эта прочная связь не была разрушена. Сейчас РПЦ совместно с властями восстанавливает то, что было растеряно в переломных для истории моментах.

Матвиенко отметила важность сохранения культурного и духовного достояния России, а также его передачи будущим поколениям.

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#валентина матвиенко
#рпц
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#ценности
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«Усиливаем фланги»: В НАТО объяснили наращивание присутствия у границ с РФ
Столтенберг: НАТО наращивает присутствие у границ с РФ для предотвращения войны
23 января 2024, 12:05

Фото: Официальный сайт НАТО

НАТО наращивает присутствие у границ с Россией, якобы, для предотвращения конфликта, с таким заявлением во время брифинга в Брюсселе выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«После начала полномасштабного вторжения на Украину почти два года назад в феврале 2022 года, для НАТО стали очевидны две задачи: первая – это поддержка Украины. Другая цель – не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.

Он отметил, что в настоящий момент Североатлантический альянс занимается усилением восточного фланга, активно инвестирует в оборону, а также проводит учения.

Ранее Столтенберг заявил, что нынешний конфликт на Украине превратился в «войну на истощение». Именно поэтому, считает генсек, ВСУ необходимо обеспечить достаточным количеством запчастей и вооружения.

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#нато
#россия
#граница
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Лавров раскрыл, изменится ли политика США по Украине с приходом к власти Трампа
Лавров: при избрании Трампа президентом США ситуация на Украине не была бы иной
23 января 2024, 10:36

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

При избрании президентом США Дональда Трампа, ситуация на Украине не была бы иной. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что не видит никакой разницы в том, кто занимает пост главы США, поскольку разрушение российско-американских отношений началось ещё при президенте Джордже Буше-младшем.

Также Лавров добавил, что американские власти проигнорировали демонстрацию доброй воли президента России Владимира Путина. По его словам, они не осознали неудач «неприемлемой политики», которая проводилась Вашингтоном против Москвы после распада Советского Союза.

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#сергей лавров
#сша
#украина
#россия
#дональд трамп
#политика
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«Предъяви претензии к Колизею»: В Крыму отреагировали на указ Зеленского о территориях РФ
Константинов: С тем же успехом Зеленский мог бы претендовать на римский Колизей
23 января 2024, 10:35

Фото: iStock/Sean Pavone

После указа президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» ему предложили предъявить территориальные претензии на римский Колизей, с таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью для «РИА Новости».
Напомним, вчера стало известно, что Владимир Зеленский подписал новый указ, в котором уточняются некоторые российские регионы, которые, якобы, исторически были заселены украинцами. В тексте документа также сказано, что кабмину Украины поручено в ближайшее время разработать план действий по сохранению украинской культуры и идентичности в указанных регионах.

«В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — прокомментировал ситуацию Константинов.

По мнению крымского политика, у властей Украины, во главе с Зеленским, отсутствует та или иная историческая перспектива, равно как и у указов, которые они придумывают.

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#указ
#владимир зеленский
#украина
#крым
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Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин, в отличие от Байдена, любят свои страны
Трамп: Путин и Си Цзиньпин, в отличие от Байдена, любят свои страны
23 января 2024, 10:07

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что Путин и Си Цзиньпин действительно любят свои государства и стремятся к их процветанию. Байден, по его словам, не способен на это, поскольку он совершенно некомпетентен, а также «не способен связать двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу».

Также Трамп заявил, что российский и китайский лидеры очень умные и влиятельные люди.

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#страны
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ВС Польши подняли в небо самолёты на фоне взрывов на Украине
23 января 2024, 09:48

Фото: istockphoto/delray77

Польша и её союзники подняли в воздух самолёты из-за якобы повышенной активности российской дальней авиации. С таким заявлением выступили представители оперативного командования Вооружённых сил (ВС) Польши.
В социальной сети X (бывший Twitter) ВС Польши предупредили граждан о приведении в боевую готовность польской авиации и авиации союзников, из-за чего может наблюдаться повышенный уровень шума в юго-восточной части страны. Причиной этого называется якобы интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации.

Польские военные уже применяли такую меру 13 января. Тогда в воздух были подняты польские самолёты и авиация союзников, а на земле были приведены в боевую готовность системы противовоздушной обороны. Причиной также называлась повышенная активность дальней авиации РФ и её готовность нанести удар по территории Украины.

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#рф
#польша
#украина
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Лавров: У США за долгие годы развился комплекс собственного превосходства
23 января 2024, 09:19

Фото: сайт Кремля

США демонстрируют всё обостряющийся «комплекс превосходства» и «комплекс безнаказанности». К тому же, американцы показывают полную неспособность извлекать уроки из «неприемлемой политики», которую Вашингтон начал проводить сразу после распада СССР.
Об этом в интервью американской телекомпании CBS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке для участия в работе ООН. Он также указал, что США проигнорировали многократные проявления актов доброй воли Владимира Путина на посту президента РФ. Это было серьёзной ошибкой, и теперь те, кто их совершил, должны предпринимать шаги для исправления ситуации, сказал глава российского МИД.

Ведя антироссийскую политику, чиновники в Вашингтоне во всём просчитались. Теперь им предстоит обдумывать и переосмысливать всё по-новому, но пока, к сожалению, можно наблюдать, что современные политики в Белом доме не извлекли уроков из прошлых ошибок, заключил Сергей Лавров.

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#сша
#сергей лавров
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#чиновники
#оон
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В Аргентине группа депутатов потребовала от Милея объяснить отказ от БРИКС
23 января 2024, 08:07

Фото: istockphoto/HStocks

Группа из 15 депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству нового президента Хавьера Милея с просьбой предоставить обоснования отказа от вступления страны в БРИКС. Все законодатели принадлежат к оппозиционному блоку «Союз за Родину» (UxP).
В заявлении, распространённом депутатами, содержится даже не просьба, а скорее требование к руководству страны: «Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС». В беседе с РИА Новости депутат Флоренсия Кариньяно, бывшая в числе подписавших обращение, отметила, что все провинции Аргентины экспортируют свою продукцию в ту или иную страну, являющуюся участницей БРИКС.

В качестве примера парламентарий привела провинцию Санта-Фе, специализирующуюся на сельскохозяйственном производстве. Этот регион страны отправляет в государства БРИКС 26% всего своего экспорта. В запросе к властям, который сформулировал экс-министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро, указано, что отказ Аргентины от присоединения к БРИКС нанесёт заметный ущерб региональной экономике.

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