В Госдуме назвали истерией призыв министра обороны Германии готовиться к войне

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Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков прокомментировал призывы главы Минобороны Германии Бориса Писториуса готовиться к войне с Россией.
Напомним, что ранее Писториус предупредил о якобы надвигающейся угрозе со стороны России, в связи с чем призвал готовиться к возможной войне с государством.
В беседе с «Лентой.ру» Новиков заявил, что такие призывы является ничем иным, как истерией, которая активно возникает в западных государствах.
Депутат подчеркнул, что рассматривание различных возможных сценариев, связанных с отражением агрессии – это одно дело. Но громкие заявления об угрозе со стороны России и сообщения о надвигающейся войне – это явная попытка ввести в заблуждение и запугать жителей.
Также, по словам Новикова, такие действия Германии объясняются попыткой решить собственные внутренние проблемы.
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В беседе с «Лентой.ру» Новиков заявил, что такие призывы является ничем иным, как истерией, которая активно возникает в западных государствах.
Также, по словам Новикова, такие действия Германии объясняются попыткой решить собственные внутренние проблемы.
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Анастасия Чинкова