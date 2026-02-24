Bloomberg: в ЕС считают, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле
Европейский союз считает, что новая тарифная политика администрации США нарушает достигнутые ранее договоренности о торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.
Как напоминает агентство, прошлым летом стороны согласовали условия, по которым большая часть экспорта ЕС в США должна была облагаться пошлиной в 15%, тогда как многие американские товары, поставляемые в Европу, освобождались от тарифов. Брюссель пошел на такие условия, чтобы избежать торговой войны и сохранить сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности, в том числе по украинскому направлению.
Однако теперь, по данным Еврокомиссии, новые американские пошлины будут суммироваться с уже действующими. В результате тарифы на ряд товаров могут превысить установленный в соглашении уровень в 15%. Речь идет, в частности, о сливочном масле, сырах, другой сельхозпродукции, текстиле, химикатах и пластике.
Источники Bloomberg также сообщили, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович уведомил американскую сторону: формирование новой торговой политики ЕС может занять до четырех месяцев.
Читайте также: