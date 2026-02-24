Достижения.рф

Зеленский: Трамп хочет подписания договора с Россией на большой церемонии
Фото: istockphoto/sb2010

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения во время масштабной торжественной церемонии. Об этом в интервью CNN сообщил Владимир Зеленский.



По словам украинского политика, Трамп хочет, чтобы Киев одновременно оформил мирное соглашение с Россией, а также договоренности с США и европейскими странами о гарантиях безопасности для Украины и желательно сразу, во время одной публичной церемонии, символизирующей завершение боевых действий.

При этом главарь киевского режима предлагает иную последовательность шагов. Он считает, что процесс урегулирования должен начинаться с ратификации гарантий безопасности для Украины в Вашингтоне.

В интервью Зеленский также отметил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Он подчеркнул, что Киеву нужна не пауза, а полноценное прекращение огня.

Никита Кротов

