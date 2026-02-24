На Украине озвучили требование Трампа по урегулированию с Россией

24 февраля 2026, 11:11

Зеленский: Трамп хочет подписания договора с Россией на большой церемонии

Фото: istockphoto/sb2010

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения во время масштабной торжественной церемонии. Об этом в интервью CNN сообщил Владимир Зеленский.