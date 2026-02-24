Советник главы ДНР Гагин: Зеленский не вправе выдвигать условия России
Владимир Зеленский не вправе выдвигать условия России в ходе мирных переговоров. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
По мнению Гагина, в условиях военного конфликта право формулировать условия имеет сторона, которая добивается успеха на фронте. Он утверждает, что перевес находится на стороне России, несмотря на поддержку Украины со стороны стран НАТО.
Эксперт в беседе с NEWS.ru заявил, что западные государства поставляют Киеву вооружение, обучают военнослужащих и направляют инструкторов, а также наёмников. Несмотря на это, российские войска продолжают продвигаться. Гагин считает, что в сложившейся ситуации украинская сторона может обсуждать лишь условия капитуляции.
