Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив 297 новых позиций. Обновлённый документ опубликован на сайте правительства страны.



Как оказалось, под ограничения попали 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов. Изменения внесены Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития 24 февраля 2026 года. К тому же в перечень включили компанию «Транснефть».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на один год в связи с конфликтом на Украине. При этом появилась информация, что американский лидер прошлым летом дал поручение о подготовке отмены ограничений против РФ.

