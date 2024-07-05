Bloomberg: в Европе все чаще выступают за выход Байдена из предвыборной гонки

Фото: сайт Кремля
Европейские чиновники все чаще выступают за выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Байден должен уступить место тому, у кого больше шансов обойти Трампа и сохранить единство союзников по Украину и НАТО.
По информации издания, союзники США боятся, что если нынешний президент США допустит очередной «промах» на грядущем саммите НАТО, то случившееся сразу вынесут на суд общественности, а призывы к отказу от предвыборной гонки лишь усилятся.
Сейчас политики и журналисты все чаще призывают демократов отказаться выдвигать Байдена. Однако важно заметить, что при этом в штабе самого Байдена отрицают возможный отказ президента от участия в предстоящих выборах, которые пройдут в США 5 ноября.
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