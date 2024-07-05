Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер: что известно о политике, позиция по России

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На парламентских выборах в Великобритании победила Лейбористская партия, забрав больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его новым премьер-министром. Чем известен политик, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям расскажет редакция «Радио 1».
БиографияФото: istockphoto/HerbySussex
Сэр Кир Родни Стармер — британский политик и лидер Лейбористской партии. Родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. Детство провел в небольшом городке Окстед в графстве Суррей.
Отец Стармера работал слесарем на заводе, мать — медсестрой. Оба выступали за Лейбористскую партию, как и их сын, который еще будучи подростком вступил в ее молодежную организацию.
Кир Стармер получил высшее образование в 1985 году, окончив бакалавриат Университета Лидса по правовому направлению, а в 1986 году — аспирантуру в Сент-Эдмунд-Холле Оксфордского университета. Таким образом, Стармер стал первым в семье, кто получил высшее образование.
Во время учебы Стармер был участником издательского коллектива в журнале «Социалистические альтернативы», который писал про экологию, права женщин и равноправие сексуальных меньшинств.
Незадолго до распада СССР Кир Стармер приезжал вместе с другими студентами в Москву и Санкт-Петербург, где они встречались с председателем Верховного суда РСФСР и будущим председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.
Карьера адвоката и громкие делаФото: istockphoto/AmnajKhetsamtip
После учебы молодого специалиста приняли в коллегию адвокатов, где все последующие годы он занимался преимущественно уголовными делами, занимал должность советника по правам человека в полицейском совете Северной Ирландии. Именно это, по его словам, сподвигло его в будущем пойти в политику.
Кир Стармер вел многие резонансные дела, в том числе, боролся с правительством консерваторов в тяжбах о закрытии угольных шахт, защищал противников сети быстрого питания McDonald’s, а также помогал британскому солдату Саймону Маккею, которому вменяли громкое убийство на КПП в Северной Ирландии. Кроме того, он защищал британцев, которые примкнули к ваххабитам для борьбы с силами коалиции в Ираке.
В 2002 году Стармера назначили королевским адвокатом, а спустя шесть лет — главой Королевской прокурорской службы. За заслуги в области правосудия получил в награду рыцарский орден, став кавалером Ордена Бани, а также титул «сэр».
Британский парламентФото: istockphoto/BrianAJackson
Кир Стармер пришел в политику в 2015 году в возрасте 52 лет, когда его избрали от округа Холборн и Сент-Панкрас с севера Лондона. Спустя некоторое время вошел в теневой кабинет лидера лейбористов Джереми Корбина в качестве министра по миграции. В следующем году Стармер покинул этот пост, выступив против курса Корбина, а в 2016 снова вернулся, но уже как министр по делам Brexit. Все это время Стармер последовательно требовал провести новый референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.
В апреле 2020 года политик возглавил Лейбористскую партию после Джереми Корбина. Стармеру удалось найти компромисс для разных точек зрения в партии, сдвинув левый радикализм в сторону политического центра.
Выборы 2024 и позиция по РоссииФото: istockphoto/Semen Salivanchuk
На парламентских выборах 2024 года лейбористы обещали в случае победы обеспечить стабильную экономику, улучшить здравоохранение, помочь учителям и разобраться с вопросами общественной безопасности. При этом Стармер отмечал, что первые результаты их работы начнут ощущаться только лишь через 10 лет.
Избирательная программа лейбористов также включала перезагрузку взаимодействия с ЕС. Партия обещала заключить новый пакт о безопасности Великобритании и Евроюсоза, а также восстановить отношения с ведущими державами Европы, в том числе с Германией и Францией.
Лейбористкая партия также заявляла, что НАТО — главный гарант глобальной безопасности, а США — незаменимый союзник в области экономики, разведки и обороны. Лейбористы заверяли, что сохранят поддержку Киева во всех сферах и помогут Украине на пути в Североатлантический альянс.
Позиция по Ближнему Востоку у лейбористов включает в себя немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников и следование международному праву. Во время предвыборной гонки Стармер обещал, что после победы признает независимое государство Палестина.
Что касается России, то новый премьер Стармер требовал ужесточить санкции, конфисковать российские замороженные активы в пользу Украины и усилить работу по привлечению РФ к ответственности за специальную военную операцию.
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