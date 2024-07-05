Страна 404: Медведев жестко подколол Украину и НАТО

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Над словами генсека НАТО Йенса Столтенберга про членство Украины в альянсе к 2034 году сыронизировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заметил, что республики уже не будет к тому времени.
«Ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — гласит публикация Медведева в Telegram.
К слову, в Москву для обсуждения украинского конфликта и способах его урегулирования прилетел венгерский премьер Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин отмечал, что конфликт должен быть завершен полностью.
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Никита Кротов