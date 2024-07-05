Дотком: Слова Путина о Байдена после проигранных дебатов приобрели новый смысл

Фото: сайт Кремля
Слова российского президента Владимира Путина о своём американском коллеге приобрели новый смысл после сокрушительного фиаско главы Белого дома во время теледебатов с Трампом. Предсказуемость Байдена, о которой говорил российский лидер, означает его неминуемый крах.
Такое мнение высказал известный бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он разместил пост с фотографией вдребезги разбитого автомобиля после краш-теста.
По мнению предпринимателя, нынешнему президенту США грозит неминуемый крах на выборах после «провала» на его недавних теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Многие американские аналитики также сходятся во мнении, что Байден крайне неудачно выступил во время дебатов с кандидатом от республиканцев, которые прошли в Атланте 27 июля.
Читайте также:
Спонсор демократов призвала Байдена к выходу из президентской гонки
Трамп унизил Байдена, назвав «старой кучей дерьма»
Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
«Вот о какой предсказуемости говорил российский лидер», — такой надписью снабдил Дотком фотографию.
По мнению предпринимателя, нынешнему президенту США грозит неминуемый крах на выборах после «провала» на его недавних теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Многие американские аналитики также сходятся во мнении, что Байден крайне неудачно выступил во время дебатов с кандидатом от республиканцев, которые прошли в Атланте 27 июля.
Читайте также:
Спонсор демократов призвала Байдена к выходу из президентской гонки
Трамп унизил Байдена, назвав «старой кучей дерьма»
Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
Александр Бойцов