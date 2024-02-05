Bloomberg: В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Сайт Кремля
В Кремле обсуждают возможность интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, об этом сообщает Bloomberg.
«Интервью с Путиным обсуждается», — пишет агентство, ссылаясь на слова знакомого с ситуацией источника.
При этом, ранее на аналогичный вопрос ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Говоря о перспективе интервью главы РФ для Карлсона Песков заявил, что пока не владеет такой информацией. Однако, спикер Кремля подчеркнул, что в российском правительстве всегда рады иностранным журналистам.
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Евгения Парфентьева