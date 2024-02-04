Пескова удивила привычка американских политиков видеть «милое» в насилии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о «милых сюрпризах на поле боя».
В интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину он отметил, что Нуланд позволила себе поместить в один ассоциативный ряд такие слова как «милый» и «поле боя».
Он сравнил это заявление со случаем, когда Хилари Клинтон посмеялась, увидев окровавленного Муаммара Каддафи. Песков подчеркнул, что, видимо, в США принято так, но в России «всё по-другому».
Напомним, что Нуланд прибыла в Киев 31 января. В одном из своих заявлений она обратилась к Владимиру Путину, пообещав ему «милые сюрпризы на поле боя». Так она сообщила, что на Украину из США поступили высокоточные реактивные снаряды GLSDB.
«Радио 1» ранее писало об этих новейших снарядах, которые украинская армия получила первой в мире. Подробнее читайте здесь.
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Он сравнил это заявление со случаем, когда Хилари Клинтон посмеялась, увидев окровавленного Муаммара Каддафи. Песков подчеркнул, что, видимо, в США принято так, но в России «всё по-другому».
«Радио 1» ранее писало об этих новейших снарядах, которые украинская армия получила первой в мире. Подробнее читайте здесь.
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Анастасия Чинкова