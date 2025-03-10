Bloomberg: В окружении Трампа обсуждают варианты смягчения санкций против России

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Помощники американского президента Дональда Трампа и чиновники из его администрации начали разрабатывать план, предусматривающий смягчение антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией и ходом дискуссий на данную тему. В частности, в администрации Белого дома считают, что повышение потолка цен на российскую нефть (сейчас — 60 долларов за баррель - прим. ред.) увеличит заинтересованность Кремля в заключении мирного договора.
По словам собеседников агентства, помощники и советники Трампа в настоящее время детально прорабатывают варианты смягчения действующего ценового ограничения. До какого именно уровня власти Вашингтона планируют поднять потолок цен на нефть из России, не сообщается.
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По словам собеседников агентства, помощники и советники Трампа в настоящее время детально прорабатывают варианты смягчения действующего ценового ограничения. До какого именно уровня власти Вашингтона планируют поднять потолок цен на нефть из России, не сообщается.
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Александр Бойцов