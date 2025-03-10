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Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может оказаться Стамбул

Турецкий политолог Озер: встреча Путина и Трампа может пройти в Стамбуле
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По словам турецкого политолога, ведущего эксперта экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгина Озера, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Стамбуле. Об этом Озер рассказал РИА Новости.
«По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия», — рассказал эксперт агентству.

Озер отметил, что решение о переговорах в Стамбуле будет полностью зависеть от позиции Турции в новых геополитических условиях. Ранее телеканал CNN заявлял, что подготовка ко встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном формате.

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#саудовская аравия
Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина
10 марта 2025, 05:11

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп возмутился вопросу репортера Washington Post о неуважении к его персоне со стороны главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
«Вы значительно утратили доверие», — ответил Трамп журналисту.

После заданного вопроса американский лидер сначала уточнил у корреспондента, в каком издании он работает. Диалог произошел в ходе брифинга на борту президентского самолета. Журналист объяснил свою позицию о неуважении Путина к Трампу недавними авиаударами ВС РФ по Украине.

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Будущий премьер Канады Карни: страна никогда не войдет в состав США
10 марта 2025, 02:29

Фото: iStock/rarrarorro

Будущий премьер-министр Канады и избранный глава правящей партии либералов Марк Карни заявил, что страна никогда не станет частью США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом премьер сказал в своем обращении.
«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал Карни.

Будущий премьер сделал свое заявление из-за обострившихся отношений между Канадой и США из-за торговых пошлин. Карни назвал тарифы главной угрозой страны, но подчеркнул, что Канада все-равно добьется успеха.

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#сша
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Бывший глава ЦБ Канады Карни станет новым премьер-министром страны
10 марта 2025, 02:11

Фото: iStock/RM80

Марк Карни станет новым премьер-министром Канады после избрания на должность главы Либеральной партии страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни! Мы благодарим всех кандидатов» — пишет партия на своей странице в соцсети X.

Ранее Марк Карни являлся главой ЦБ Канады и ЦБ Англии.

Напомним, что экс-премьер страны Джастин Трюдо заявил, что покидает пост главы государства из-за критики в свою сторону. В частности бывшего лидера Канады обвиняли в высокой инфляции и неоднозначной миграционной политике. К тому же Трюдо столкнулся с угрозами тарифов на продукцию из своей страны от президента США Дональда Трампа.

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Земан: Трамп единственный, кто может урегулировать конфликт на Украине
10 марта 2025, 00:58

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам бывшего президента Чехии Милоша Земана, американский лидер Дональд Трамп единственный, кто способен урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщает новостной портал idnes.
«Трампу безразлична Европа, для него важны только США, но он единственный, кто может договориться о мире», — цитирует портал слова Земана.

Экс-лидер Чехии отметил, что Трамп прагматик, поэтому его интересует только добыча полезных ископаемых на Украине американскими промышленниками.

Помимо этого Земан заявил, что в Европе отсутствуют сильные лидеры. Таким мог бы стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но из-за небольших размеров его страны, его кандидатура на это место не рассматривается из-за ничтожных шансов.

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FT: Украина хочет убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку
10 марта 2025, 00:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киевские власти хотят убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times.
«Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе», — пишет газета со ссылкой на источники.

Следующая встреча между представителями двух стран запланирована в Саудовской Аравии. На ней стороны обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. К тому же Киев попытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет быстрого завершения боевых действий с РФ.

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