Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может оказаться Стамбул

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
По словам турецкого политолога, ведущего эксперта экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгина Озера, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Стамбуле. Об этом Озер рассказал РИА Новости.
«По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия», — рассказал эксперт агентству.
Озер отметил, что решение о переговорах в Стамбуле будет полностью зависеть от позиции Турции в новых геополитических условиях. Ранее телеканал CNN заявлял, что подготовка ко встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном формате.
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