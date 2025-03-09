Трамп заявил о «жёсткой политике» в отношении России при сохранении добрых отношений с Путиным

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Вновь избранный и уже активно действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что продолжит сохранять достаточно «жёсткую позицию» в отношении России. При этом, по словам главы Белого дома, он сохранит хорошие отношения с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает телеканал Fox News, отмечая, правда, что, говоря о своей жёсткой позиции, американский лидер употребил прошедшее время.
«Новый-старый» хозяин Белого дома также прокомментировал упрёки в излишне «мягком» отношении к России, которые большей частью раздаются со стороны его оппонентов-демократов. Он напомнил, возражая на эту сентенцию, что в свой первый президентский срок, помимо прочих мер, ввёл огромное число антироссийских санкций, которые действуют до сих пор.
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«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — сказал Трамп, комментируя вопрос взаимоотношений США и РФ.
«Новый-старый» хозяин Белого дома также прокомментировал упрёки в излишне «мягком» отношении к России, которые большей частью раздаются со стороны его оппонентов-демократов. Он напомнил, возражая на эту сентенцию, что в свой первый президентский срок, помимо прочих мер, ввёл огромное число антироссийских санкций, которые действуют до сих пор.
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Александр Бойцов