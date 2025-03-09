Трамп заявил о «жёсткой политике» в отношении России при сохранении добрых отношений с Путиным

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что очередная попытка со стороны Украины атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов. К тому же это будет свидетельствовать о полном отказе от мирной повестки, продвигаемой США.