В США готовят проект санкций против банковского и энергетического секторов РФ

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В Конгресс США внесен законопроект о введении очередных санкций против банковского и энергетического секторов России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
«Что касается России... Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — заявил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.
Новый проект подразумевает ужесточение санкций против России. При этом ранее обсуждалось их снятие, в особенности после встречи американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В процессе переговоров поднималась тема и экономического взаимодействия между странами.
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