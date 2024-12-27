Подрядчик ВМС США пытался отремонтировать крейсер с помощью скотча

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Подрядчика ВМС США на верфи BAE Systems в Норфолке заподозрили в ремонте крейсера USS Vicksburg с помощью скотча. Об этом сообщается в отчёте Управления государственной отчётности, который представило издание Zona Militar.
Отмечается, что ВМС США потратили 1,84 млрд долларов на неудавшуюся программу модернизации и ремонта части своего устаревшего флота крейсеров класса Ticonderoga. При этом многие корабли, отобранные для участия в программе, были выведены из эксплуатации до завершения модернизации.
Из документа следует, что ВМС столкнулись с трудностями при контроле обслуживания и модернизации крейсеров и других кораблей из-за того, что стороны не имели чётких ролей для координации сложных рабочих процессов. Также критике подверглась низкая производительность труда подрядчиков, в результате чего произошёл перерасход средств, и сложилась ситуация с необходимостью использования несертифицированных материалов. В частности, речь идёт о скотче, полиэтиленовой плёнке, монтажной пене и герметике.
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Анастасия Чинкова