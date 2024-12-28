Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии

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Дональд Трамп станет первым избранным президентом в современной истории, кто дважды посетит с государственным визитом королевскую семью Великобритании. Об этом пишет газета Telegraph.
«Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью», — говорится в сообщении.
МИД Великобритании уже готовит соответствующие приглашение, которое направят Трампу при его возвращении в Белый дом. Как пишут Telegraph, таким способом британский премьер Кир Стармер хочет построить крепкие отношения с избранным главой США. Для этого он использует заинтересованность Трампа в королевской семье.
В последний раз Трамп был в Великобритании во время первого президентского срока в 2019 году. После поездки у него остался собственный альбом с фотографиями.
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