В НАТО высказались о последствиях сбития российских ракет

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Страны НАТО должны избегать сбития российских ракет, однако они имеют право на защиту своего воздушного пространства. Об этом сообщило испанское информагентство Europa Press, ссылаясь на пресс-службу альянса.
Там отметили, что НАТО ответственна за предотвращение дальнейшей эскалации конфликта с Россией. При этом Североатлантический альянс не является участником боевых действий и не намерен становиться им. Именно поэтому союзникам следует продолжать тесные консультации в рамках объединения.
Издание также подчеркнуло, что страны НАТО стремятся акцентировать увеличение военной помощи Украине, не допуская при этом эскалации конфликта и прямого участия альянса.
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