Нидерланды выделили новый пакет помощи Киеву объёмом в 200 млн евро

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Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объёмом в 200 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф во время визита в подконтрольный Киеву город Запорожье.
Он подчеркнул, что Нидерланды заинтересованы в оказании помощи Украине, причём не только на фронте, но и в повседневной жизни. В связи с этим, страна предоставит новый пакет помощи, средства из которого пойдут на защиту и восстановления энергетической инфраструктуры и оказание гумпомощи.
Отмечается, что Схоф впервые посетил Украину в качестве главы правительства Нидерландов. В ходе своего визита он провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.
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Анастасия Чинкова