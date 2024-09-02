Профессор Малинен: Киев и НАТО готовы пойти на безумную провокацию против России

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Североатлантический альянс и киевские власти могут решиться на отчаянную и безумную эскалацию против России. Это может произойти из-за краха ВСУ на фронте, который становится всё более реальным.
Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. В своей социальной сети Х он написал, что у Зеленского и руководства НАТО осталось крайне мало вариантов, в числе которых, например, удары по Москве или инсценировка ядерной катастрофы с намерением обвинить затем Россию.
На такие крайние эскалационные меры может толкнуть Киев и его союзников быстрое продвижение российских военных на востоке Украины. Малинен в заключение предупредил, что если украинские власти и руководство НАТО решатся на такие действия, то медлить они не будут.
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