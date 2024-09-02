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Профессор Малинен: Киев и НАТО готовы пойти на безумную провокацию против России

02 сентября 2024, 17:57
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Североатлантический альянс и киевские власти могут решиться на отчаянную и безумную эскалацию против России. Это может произойти из-за краха ВСУ на фронте, который становится всё более реальным.


Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. В своей социальной сети Х он написал, что у Зеленского и руководства НАТО осталось крайне мало вариантов, в числе которых, например, удары по Москве или инсценировка ядерной катастрофы с намерением обвинить затем Россию.

На такие крайние эскалационные меры может толкнуть Киев и его союзников быстрое продвижение российских военных на востоке Украины. Малинен в заключение предупредил, что если украинские власти и руководство НАТО решатся на такие действия, то медлить они не будут.

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Лукашенко заявил о затруднительном положении США из-за ядерного щита России
Лукашенко: США не удалось стать монополистом в ядерной сфере благодаря СССР
02 сентября 2024, 18:09

Фото: Сайт Кремля

Наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жёстких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.
Глава государства подчеркнул, что если бы не было советского ядерного щита, то не было бы Белоруссии. В настоящее время западные страны, в первую очередь США, не знают, что делать с Москвой и Минском. Однако они понимают, что в случае серьёзной опасности последует ответ ядерным оружием, которое уничтожит все Штаты, чего власти страны не хотят, поскольку привыкли к «сытой и хорошей жизни».

Также Лукашенко напомнил, что США не удалось стать монополистом в сфере создания ядерного вооружения как раз таки благодаря усилиям СССР.

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#александр лукашенко
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#белоруссия
#ядерное оружие
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В Подмосковье завершается приём заявлений для голосования на дому
02 сентября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

В Московской области продолжают принимать заявления от избирателей, желающих проголосовать на дому. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Сделать это можно только по уважительной причине: по состоянию здоровья; инвалидности; уходу за лицами, нуждающимися в этом; по иным уважительным причинам», – говорится в сообщении.
Чтобы отдать голос вне помещения для голосования, следует подать заявление на портале госуслуг не позднее конца дня 2 сентября. Можно также передать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию по месту жительства до 14 часов 8 сентября.

Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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Россия ответила на предложение Тайваня к Китаю отобрать российский Дальний Восток
Сенатор Джабаров осудил предложение властей Тайваня отобрать Дальний Восток
02 сентября 2024, 17:39

Фото: iStock/Rich Townsend

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказался о предложении президента Тайваня Лая Циндэ к Китаю отобрать российский Дальний Восток. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день тайванский глава заявил, что поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен отобрать и российский Дальний Восток, который был утрачен после подписания Айгунского договора в 1858 году.

Джабаров назвал такое заявление оскорбительным и подчеркнул, что это указывает на ощущение безнаказанности тайванских властей.

Также сенатор подчеркнул, что рано или поздно Тайвань однозначно станет полноценной частью Китая.

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#заявление
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Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
02 сентября 2024, 17:22

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, он примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе, пишет РИА Новости.
Кроме того, планируется, что главы России и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обсудят международные и региональные проблемы и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и партнерства.

В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.

Напомним, МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» Путина.

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#переговоры
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Лидер АдГ Вайдель: Шольцу следует собирать чемоданы
02 сентября 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Правительству Германии и федеральному канцлеру Олафу Шольцу после провала на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии следует сделать правильные выборы и начинать собирать чемоданы.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алиса Вайдель. По её мнению, массовый избиратель ожидает другого правительства, поэтому министрам во главе с канцлером не следует пренебрегать волеизъявлением людей в Саксонии и Тюрингии и начинать освобождать кресла.

Согласно результатам выборов, прошедших в указанных землях в воскресенье, большинство голосов набрал «Христианско-демократический союз» (ХДС), заручившись поддержкой 31,9% избирателей. Второе место заняла партия АдГ, которую поддержали 30,6% проголосовавших. На третьем месте оказалась левая партия Союз Сары Вагенкнехт. Она получила 11,1% голосов. Социал-демократическую партию Германии Олафа Шольца поддержали только 7,3% избирателей.

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#германия
#выборы
#избиратели
#олаф шольц
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«Троянский конь»: Политолог высказался о желании Турции вступить в БРИКС
Политолог Мирзаян: Турция может быть троянским конем в БРИКС
02 сентября 2024, 17:05

Фото: iStock/9parusnikov

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg. Этот шаг, по информации издания, направлен на расширение и укрепление влияния Турции в мире, а также на установление связей с развивающимися странами.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» рассказал, что присоединение Турции к БРИКС не окажет значительного влияния на страну.

«Это не приведет к ухудшению или улучшению экономических отношений между Россией и Турцией. Решение Турции о вступлении в БРИКС — это политическое решение. Причем далеко не факт, что Турция будет вступать. Ей важно само движение в этом направлении, как еще один элемент турецкой многовекторности», — пояснил эксперт.
Собеседник агентства отметил, что Российской Федерации невыгодно вступление Турции в БРИКС, поскольку сейчас перед Россией стоит задача заниматься углублением интеграции в рамках БРИКС.

«А Турция, если она там будет, этим заниматься не станет. Турция может быть троянским конем кого угодно, скажем так, в БРИКС. Поэтому нет, вступление Турции в БРИКС ослабит организацию», — поделился он.
Однако стремление Турции вступить в объединение вызовет негативную реакцию Запада, что приведет к возмущению, что уже выгодно России, заключил политолог.

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#россия
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Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать
02 сентября 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать. В центре столицы республики собрались сотни тувинцев, чтобы поприветствовать главу государства.
Видео встречи президента с жителями Кызыла опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Горожане ждали встречи с российским лидером, несмотря на прошедший в столице град и холодную погоду. Граждане встретили президента овациями, многие старались прикоснуться к нему, сфотографироваться, пожать руку.

Перед этим Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Он пообщался со школьниками, президенту рассказали, чем занимаются девочки на уроках кулинарии. После этого глава государства отметил красивую форму учениц.

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ЮАР поддержала китайский «Консенсус из шести пунктов» по Украине
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому кризису
02 сентября 2024, 16:38

Фото: Istockphoto/ South Africa

Южно-Африканская Республика поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Мы поддерживаем «Консенсус из шести пунктов», предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса», – заявил Рафимоза пекинским журналистам.
Президент ЮАР прибыл в Китай с официальным визитом. Рафимоза примет участие в саммите форума китайско-африканского сотрудничества 4–6 сентября в Пекине.

Ранее Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток, который утратили из-за Айгунского договора с Российской Империей в 1858 году.

Китай накануне выразил беспокойство по намерению Украины быть западным оружием вглубь России.

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Путин в Монголии отпразднует победу над японскими солдатами у реки Халхин-Гол
Ушаков: Путин и Хурэлсух обсудят сотрудничество России и Монголии
02 сентября 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят сотрудничество между странами в промышленности и мировую повестку. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 1 сентября.
«Будет затронута международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах», – цитирует Ушакова ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что главы государств обсудят перспективы в сфере сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта и образования.

Путин посетит Монголию с официальным визитом 2 – 3 сентября. Визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии.

Ранее Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита президента России в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. При этом Украина призвала Монголию арестовать Путина.

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