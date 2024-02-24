Bloomberg: Восточная Европа перестаёт доверять Западной из-за споров по Украине

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Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы из-за Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что конфликт возник из-за того, что западная часть Европы, по мнению восточной, не прислушивается к запросам Киева на фоне якобы возникающей угрозы со стороны России.
Также споры о способах пополнения критически низких запасов вооружения на Украине также провоцирует «более глубокий раскол» в Европе.
Агентство утверждает, что в случае победы России над Украиной страны Восточной Европы «не простят» такого исхода Западной Европе. Такие настроения наблюдаются в дипломатических кругах.
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Также споры о способах пополнения критически низких запасов вооружения на Украине также провоцирует «более глубокий раскол» в Европе.
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Анастасия Чинкова