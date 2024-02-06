Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассматривать оборонный потенциал Украины в качестве оборонного потенциала Европы. Таким образом, ВСУ со временем будут интегрированы в оборонные программы ЕС. Такое заявление она сделала во время своего выступления в Еврокомиссии.
«Украина — будущий член нашего Европейского союза. Таким образом, она должна стать намного ближе к нам и в области обороны», — заявила Фон дер Ляйен.
Она также призвала сохранить поддержку Украины для защиты будущего Европы. По ее словам, более 40 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку на территории стран ЕС, также Киеву было передано военной техники на 28 млрд евро.
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Элина Позднякова