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Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии

Урсула фон дер Ляйен: ЕС после СВО сделает ВСУ частью своей армии
06 февраля 2024, 15:30
Фото: iStock/makaule

Фото: iStock/makaule

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассматривать оборонный потенциал Украины в качестве оборонного потенциала Европы. Таким образом, ВСУ со временем будут интегрированы в оборонные программы ЕС. Такое заявление она сделала во время своего выступления в Еврокомиссии.
«Украина — будущий член нашего Европейского союза. Таким образом, она должна стать намного ближе к нам и в области обороны», — заявила Фон дер Ляйен.

Она также призвала сохранить поддержку Украины для защиты будущего Европы. По ее словам, более 40 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку на территории стран ЕС, также Киеву было передано военной техники на 28 млрд евро.


Кроме того, Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличил производство боеприпасов на 40%. Уже к марту Украине планируется передать более 500 тысяч артиллерийских снарядов. К концу года эта цифра увеличится до одного миллиона. Однако она подчеркнула, что это недостаточно, а процесс передачи необходимо ускорить.

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#евро
#производство
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#ес
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В Минобороны Польши призвали готовиться к любому сценарию в отношении РФ
06 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/ffikretow

Варшава не исключает начало вооружённого конфликта с Москвой, об этом заявил вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам заседания Совета министров.
«Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию», — прокомментировал ситуацию Косиняк-Камыш.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, готовится ли Варшава к вооружённому конфликту с Москвой.

По его словам, Польша уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал.

Ранее Косиняк-Камыш сообщал, что сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.

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#польша
#россия
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Петербургский губернатор Беглов уволил своего зама по энергетике
06 февраля 2024, 16:14

Фото: istockphoto/NataliaNaberezhnaia

В Санкт-Петербурге ушёл в отставку вице-губернатор, курировавший вопросы энергетики, Сергей Дрегваль. Постановление о его освобождении от должности подписал глава городской администрации Александр Беглов.
Отмечается, что бывший чиновник ушёл с поста по собственному желанию. Сегодня, 6 февраля, его последний день работы в Смольном. Обязанности Дрегваля временно перейдут к другому вице-губернатору Кириллу Полякову. Последний в настоящее время отвечает в администрации Северной столицы за транспорт и строительство.

Несмотря на недавние морозы, энергетическая система Санкт-Петербурга отработала без серьёзных сбоев, в отличие от, например, Подмосковья, где наблюдался целый ряд резонансных коммунальных аварий. Не исключено, что увольнение заместителя губернатора Петербурга, ответственного за сферу энергоснабжения города, является обычной чиновничьей перестановкой.

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#строительство
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#энергетика
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Фон дер Ляйен нашла виновных в проблемах европейских фермеров
Фон дер Ляйен обвинила РФ и климата в проблемах фермеров ЕС
06 февраля 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в основе проблем европейских фермеров лежат Россия и изменения климата.
«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в последнее время европейские фермеры», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

А ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров увидел истоки нынешних проблем фермеров Европы в сельскохозяйственной политике ЕС, которая связана с установлением экологических норм, запретом на определённые пестициды или удобрения, ввозом с Украины значительного количества продукции беспошлинно.

«Всё это приводит к тому, что экономическая ситуация плачевная, многие на грани банкротства, часто и просто банкроты. <...> Всё это накапливалось, накапливалось, и в результате такая цепная реакция по всей Европе», — отметил в беседе с RT Фёдоров.

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#европа
#сельское хозяйство
#политика
#фермер
#протесты
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Все подмосковные избирательные участки оснастят системами видеофиксации
06 февраля 2024, 15:05

Фото: Istockphoto / Supersmario

2668 избирательных участков Московской области перед предстоящими президентскими выборами оснастят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Трансляция с этих камер будет идти на специальной платформе. Доступ к ней имеют кандидаты и их представители, политические партии, избирательные комиссии и наблюдатели», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.
Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательных комиссий установят системы видеорегистрации. Эти устройства предназначены для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут места выдачи бюллетеней и места подсчёта голосов избирателей, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы.
«Особенность взаимодействия комиссий разного уровня в дни голосования в Подмосковье – прямая видеоконференцсвязь. Благодаря этому возникающие на избирательных участках вопросы рассматриваются оперативно. Такое взаимодействие между комиссиями было успешно опробовано в прошлом году», – пояснили в Мособлизбиркоме.


Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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#подмосковье
#московская область
#мособлизбирком
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В Европе опасаются возмездия Москвы за конфискацию замороженных активов - СМИ
06 февраля 2024, 15:02

Фото: iStock/ffikretow

В Европе опасаются принять меры по конфискации замороженных российских активов из-за возможного возмездия со стороны Москвы. Об этом пишет Politico, ссылаясь на европейских политиков.
«Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями», — сказал один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным.

По мнению авторов статьи, в Евросоюзе опасаются, что подобный ход Брюсселя может навредить репутации еврозоны, что приведет к потере привлекательности для инвесторов, а также возмездию со стороны Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине.

Некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, отмечая,что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя. При этом скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.

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#всу
#активы
#рф
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Член ОП Данюк спрогнозировал рост протестов в Европе
06 февраля 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказала мнение о том, что протесты фермеров в Европе будут только нарастать, из-за чего политическая турбулентность в регионе лишь увеличится.
«Эти протесты будут нарастать, так как в условиях очень слабого экономического роста, сокращения субсидий сельхозпроизводители всей Европы не понимают, почему не могут найтись субсидии в сотни миллионов евро, но могут найтись миллиарды. <…> Это может привести к ещё большей внутриполитической турбулентности на территории Европы», — отметил в беседе с RT Данюк.

Он добавил, что Брюссель стремится выполнить все обязательства перед США и Украиной, пренебрегая интересами граждан.

Ранее политолог Дмитрий Раевский прокомментировал визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Он отметил, что США не нужны какие-либо волнения на фоне возможного отстранения главкома ВСУ Валерия Залужного.

«В планы американцев это не входит, так как тогда и без того шатающаяся политическая и экономическая система Украины может рухнуть окончательно. И если такие события начнутся, то не только США не будут вкладываться в Украину, но и Европа тоже отменит все свои обязательства», — отметил в беседе с utro.ru Раевский.

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#сша
#европа
#политолог
#протесты
#украина
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В Госдуме оценили хамство сотрудника Госдепа США на вопрос о крушении Ил-76
Депутат Чепа: США не получится избежать вопроса о крушении Ил-76
06 февраля 2024, 13:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

США не хотят прямо говорить о крушении Ил-76, так как он был сбит с помощью американского ЗРК Patriot. Этот факт ставит страну в довольно сложное положение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос корреспондента Sputnik, который поинтересовался во время брифинга, будет ли Вашингтон принимать участие в расследовании крушения российского самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.

«Представитель Госдепа сорвался, нахамил журналисту. Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot», - цитирует «Лента.ру» депутата.

Он также напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена, который назвал возможным ответный удар по Ирану за атаку в Иордании на американскую военную иранскими дронами. Здесь Чепа задался вопросом: «Имеет ли право Россия на ответный удар?». И отметил, что для Госдепа данная тема является «очень нервной».

Таким образом, депутат считает, что США не смогут избежать вопроса о крушении Ил-76, а Россия продолжит поднимать данную тему и добиваться правды. Чепа также уверен, что на Украине неоднозначно воспринимается атака на российский самолет с украинскими пленными на борту. Там также хотят знать, кто отдал этот приказ на совершение данного теракта.

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#удар
#атака
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Перебежчики из Северной Кореи рассказали о нехватке продовольствия в стране
06 февраля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/ffikretow

Многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Об этом рассказали северокорейцы, сбежавшие в Южную Корею в течение последних нескольких лет.
По словам перебежчиков, в стране постоянно ощущалась нехватка еды. Многие, чтобы прокормить себя и семьи, вынуждены были, помимо государственной службы, заниматься частным предпринимательством, передаёт информационное агентство Reuters. Соответствующий отчёт был опубликован южнокорейским министерством объединения, составленным на основании интервью с более чем 6,3 тысячи беглецов из КНДР в период с 2016 по 2022 год.

Около половины опрошенных, которые переселились в Южную Корею с 2016 по 2020 год, заявили, что никогда не получали на работе ни зарплаты, ни питания. Среди тех, кто сбежал на юг полуострова до 2000 года таких было около трети. При этом, 94% всех респондентов сообщили, что могли зарабатывать дополнительные средства на рынках.

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#южная корея
#продовольствие
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Путин встретится с главой Верховного суда для обсуждения развития системы
06 февраля 2024, 13:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым для обсуждения развития судебной системы, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране», — рассказал прессе Песков.

Однако, по словам спикера Кремля, на 6 февраля у Владимира Путина также запланированы другие встречи и совещания, которые носят служебный характер.

Напомним, 2 февраля российские лидер посетил Тулу, где зашёл в гости к местному онкологу. Маленькая дочь врача вручила Путину подарок — фигурку зайчика, как она объяснила — «на победу».

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#владимир путин
#дмитрий песков
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