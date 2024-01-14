На Украине указали на неготовность Британии воевать с Россией

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Великобритания не выражает готовности вступать в военный конфликт с Россией, что подтверждается ее соглашением с Украиной в области безопасности, считает украинский политолог Виталий Портников.
В ходе выступления на YouTube-канале «Фабрика новостей», он отметил, что данное соглашение на практике лишено реального содержания. Политолог утверждает, что подобные договоренности скрывают нежелание стран Запада активно участвовать в конфликте.
Он также подчеркнул, что эти страны готовы предоставлять военную поддержку Украине и следить за тем, сможет ли она справиться с Россией.
Портников добавил, что для Великобритании сложно эффективно оказывать поддержку Украине из-за ограниченных ресурсов по сравнению с Евросоюзом и Соединенными Штатами.
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Он также подчеркнул, что эти страны готовы предоставлять военную поддержку Украине и следить за тем, сможет ли она справиться с Россией.
Портников добавил, что для Великобритании сложно эффективно оказывать поддержку Украине из-за ограниченных ресурсов по сравнению с Евросоюзом и Соединенными Штатами.
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Артем Кузьмин