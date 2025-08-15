Bloomberg: встреча Путина и Трампа стала испытанием из-за угроз и символизма

15 августа 2025, 10:27

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Подготовка встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стала настоящим испытанием для Секретной службы США из-за высокого уровня угроз и символизма. Об этом сообщает Bloomberg.