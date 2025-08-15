Bloomberg: встреча Путина и Трампа стала испытанием из-за угроз и символизма
Подготовка встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стала настоящим испытанием для Секретной службы США из-за высокого уровня угроз и символизма. Об этом сообщает Bloomberg.
Напомним, что переговоры глав государств состоятся на Аляске 15 августа в 22:30 по московскому времени. Символизм заключается в том, что раньше этот американский штат принадлежал Российской империи. В связи с этим решение о проведении встречи там стало неожиданным дипломатическим ходом, который подчеркивает сложную динамику отношений между двумя лидерами. Как отмечают эксперты, выбором Аляски российский президент хочет склонить Трампа на свою сторону, так как встреча там говорит о деловом подходе Путина.
Как стало известно, американские спецслужбы усилили меры безопасности для предотвращения возможных провокаций и кибератак. К тому же при организации встречи стоило учитывать повышенный интерес со стороны спецслужб других стран, а также активность протестных групп.
Читайте также: