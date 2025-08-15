Лавров прокомментировал вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа

15 августа 2025, 07:09

Лавров заявил, что не чувствует волнения перед встречей Путина и Трампа

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он волнение перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, удивился и спросил: «Что это значит?». Об этом пишет РИА Новости.