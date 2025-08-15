Лавров прокомментировал вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он волнение перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, удивился и спросил: «Что это значит?». Об этом пишет РИА Новости.
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая намечена на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска, вызывает большой интерес у международного сообщества. Лидеры двух стран планируют обсудить специальную военную операцию и возможности для завершения конфликта.
Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Ожидается, что встреча лидеров РФ и США начнется в 22:30 по московскому времени. Ее первой частью станет беседа глав стран тет-а-тет.
До этого дипломат раскрыл, возможна ли попытка покушения на Путина в США после стрельбы в Трампа
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: