Эксперт Эрнандес назвал условие для выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира
Достижение мирного соглашения по Украине может стать основанием для рассмотрения кандидатур российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил профессор Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес, передает РИА Новости.
Специалист обратил внимание на то, что саммит проходит на Аляске, и это не случайно. Он напомнил об исторических связях между Россией и США. По его словам, встреча лидеров двух стран поможет снизить напряжённость в мире.
«Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения [...], оба лидера будут заслуживать Нобелевской премии мира», — добавил Эрнандес.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.