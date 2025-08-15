Эксперт Эрнандес назвал условие для выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира

15 августа 2025, 08:44

Эрнандес: Трамп и Путин достойны Нобелевской премии, если решат вопрос Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Достижение мирного соглашения по Украине может стать основанием для рассмотрения кандидатур российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил профессор Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес, передает РИА Новости.





Специалист обратил внимание на то, что саммит проходит на Аляске, и это не случайно. Он напомнил об исторических связях между Россией и США. По его словам, встреча лидеров двух стран поможет снизить напряжённость в мире.





«Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения [...], оба лидера будут заслуживать Нобелевской премии мира», — добавил Эрнандес.