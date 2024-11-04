BNS: литовцев с гражданством РФ могут перестать брать в армию Литвы

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Литовцев с двойным гражданством, одно из которых российское, Белоруссии или Китая, перестанут брать в литовскую армию, передает агентство BNS.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — сказал глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.Законопроект гласит, что Китай, Россия и Белоруссия угрожают литовской нацбезопасности, поэтому связи с вышеупомянутыми государствами являются для военнослужащих Литвы фактором риска. Кабмин уже запретил посещение данных государств не в рабочих целях.
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Никита Кротов