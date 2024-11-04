BNS: литовцев с гражданством РФ могут перестать брать в армию Литвы

Иран может задействовать более мощные боеголовки и другое оружие при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими его ударами. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тегеран, как отмечается, не собирается ограничиваться лишь слабыми ракетами и беспилотниками, как было в прошлые разы.