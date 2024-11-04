Илон Маск может стать «влиятельным другом» Си Цзиньпина

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что это может произойти в случае, если республиканский политик Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США.
Согласно информации агентства, компания Маска Tesla получила налоговые послабления в КНР и была включена в список госзакупок, хотя к компании Space X у Пекина осторожное отношение из-за ее связей с Пентагоном.
Примечательно, что мнения американского бизнесмена и Си Цзиньпина по некоторым вопросам совпадают. Речь идет о принадлежности Тайваня к Китаю, а также о необходимости снижения пошлин на китайские автомобили в США.
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Согласно информации агентства, компания Маска Tesla получила налоговые послабления в КНР и была включена в список госзакупок, хотя к компании Space X у Пекина осторожное отношение из-за ее связей с Пентагоном.
Примечательно, что мнения американского бизнесмена и Си Цзиньпина по некоторым вопросам совпадают. Речь идет о принадлежности Тайваня к Китаю, а также о необходимости снижения пошлин на китайские автомобили в США.
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Екатерина Коршунова