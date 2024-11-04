Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит кризисное совещание Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом информирует Bild.
Согласно информации издания, на встрече присутствуют соруководители партии Ларс Клингбайль, Саския Эскен, а также генсек Маттиас Миерш. Цель совещания заключается в определении дальнейшей стратегии переговоров с партнерами СДПГ по коалиции.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Германия погибает из-за украинского конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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