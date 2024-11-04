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В Германии сообщили о кризисном совещании партии Шольца

Bild: канцлер ФРГ Шольц проводит кризисное совещание партии СДПГ
Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит кризисное совещание Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом информирует Bild.


Согласно информации издания, на встрече присутствуют соруководители партии Ларс Клингбайль, Саския Эскен, а также генсек Маттиас Миерш. Цель совещания заключается в определении дальнейшей стратегии переговоров с партнерами СДПГ по коалиции.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Германия погибает из-за украинского конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#совещание
#партия
Стали известны результаты выборов в Молдавии после подсчета 99% голосов
Санду лидирует с 55% голосов на выборах в Молдавии, обработано 99% протоколов
04 ноября 2024, 06:16

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует с результатом 55,07% голосов во втором туре президентских выборов. Данные после обработки 99% протоколов опубликовала Центральная избирательная комиссия республики. Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,93%.
Ранее сообщалось, что Санду уже объявила о своей победе, заявив, что Молдавия «продемонстрировала силу единства, демократии и приверженности достойному будущему».

Исходя из сведений ЦИК, стоит отметить, что на территории Молдавии, без учета данных с зарубежных участков, победил оппозиционер Александр Стояногло, который выступает за восстановление отношений Кишинева с Москвой. Однако благодаря голосам с избирительных участков за границей, которые преимущественно открывались на Западе, Санду удалось обойти соперника.

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#цик
#молдавия
#выборы
#избиратели
#избирком
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На выборах в США будут дежурить снайперы и БПЛА
WP: избирательные участки во время выборов в США будут охранять снайперы и БПЛА
04 ноября 2024, 05:37

Фото: iStock/zabelin

За безопасностью на избирательных участках во время президентских выборов в США будут следить снайперы и БПЛА. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Как отмечается, такое решение приняли из-за участившихся угроз работникам избиркомов и возможных беспорядков.
По данным газеты, помимо охраны снайперов и дронов, на участках и в центрах подсчета голосов установят тревожные кнопки. Вместе с тем, отмечает издание, полиция готовит отряды ГБР и выводит на улицы дополнительные патрули, а штаты Вашингтон и Невада и вовсе задействовали Нацгвардию на случай беспорядков.

Сообщается, что демократы взволнованы тем, что в случае проигрыша Трампа в стране начнутся протесты и погромы.

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#полиция
#сша
#дома
#выборы
#президент
#охрана
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Стало известно, на что Британия пытается обречь Россию
Келин: Британия безуспешно пытается загнать Россию в дипломатическую изоляцию
04 ноября 2024, 04:59

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания пытается загнать Россию в дипломатическую изоляцию, однако успешно проведенный саммит БРИКС в Казани показал, что все ее попытки тщетны. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским телеканалом BBC. По его словам, Британии следует помнить, что международное сообщество не ограничивается только странами Запада.
«Международное сообщество состоит не только из стран Запада. Вы могли видеть 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие», — подчеркнул он.
Келин отметил, что Россию никто хочет загонять в изоляцию, «за исключением, конечно, Великобритании».

Ранее СМИ писали, что Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из Евросоюза. Отмечалось, что основная часть последствий Brexit до сих пор не материализовалась, объемы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.

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#сми
#великобритания
#саммит
#изоляция
#россия
#санкции
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Раскрыты детали планов Ирана по ответной атаке на Израиль
WSJ: Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль
04 ноября 2024, 03:59

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран может задействовать более мощные боеголовки и другое оружие при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими его ударами. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тегеран, как отмечается, не собирается ограничиваться лишь слабыми ракетами и беспилотниками, как было в прошлые разы.
Анонимные чиновники из Ирана заявили газете, что все ракеты, которые будут применены в новой атаке на Израиль, будут иметь более мощные боевую часть.
«Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия», — приводятся слова источников.
Собеседники отметили, что Иран задействует в новой атаке на Израиль регулярную армию страны, КСИР «не будет действовать в одиночку». Они также добавили, что Тегеран будет использовать территорию Ирака для своего удара, будет бить по военным объектам Израиля, но «гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз».
«Наши военные потеряли людей, поэтому им необходимо совершить ответную атаку», — цитируют в газете своего собеседника.
Также отмечается, что Иран не хотел бы повлиять на результаты выборов в США с помощью своей атаки.

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#сша
#израиль
#военные
#страны
#чиновники
#иран
#ракеты
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Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об освобождении Югославии
04 ноября 2024, 03:51

Александр Вулин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт, освобождавший Югославию в годы Второй Мировой войны, на 70% состоял из украинцев. Заявление Вулина приводит его пресс-служба. Он подчеркнул, что национальный состав Красной Армии в те дни никто не считал.
«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда. Однако знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году снова на Пасху», — заявил он.
Сербский вице-премьер также опроверг и другую часть речь британского посла, с которой выступал на праздновании 80-летия освобождения Белграда. Дипломат тогда утверждал, переход Болгарии на сторону освободителей в 1944 подтолкнул югославских партизан к борьбе с фашистскими оккупантами. В ответ на это Вулин отметил, что у болгар есть «традиция менять сторону» конфликта.

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#переход
#дипломат
#нато
#пилоты
#великая отечественная война
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Пелоси: при внезапной смерти Трампа президентом США может стать Вэнс
04 ноября 2024, 03:28

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Люди, голосующие за кандидата в президенты США Дональда Трампа, должны понимать, что таким образом голосуют и за Джей-Ди Вэнса, которого тот назначил своим вице-президентом, и что он может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа. Об этом заявила демократ, бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC. По ее словам, Трамп не протянет четыре года на посту президента из-за якобы ухудшения умственной деятельности.
«Люди, которые хотят за него проголосовать, должны знать, что он не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности <…>. Они могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасной вещью для нашей страны», — заявила она.
84-летняя Пелоси также добавила, что 78-летний Трамп ведет себя провокационно из-за ухудшения его умственных способностей.

Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которые он до сих пор считает сфальсифицированными. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.

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#сша
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#дома
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#люди
#трамп
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Стало известно, что ждет забросавших грязью короля Испании жителей
Король Испании Филипп VI призвал понять гнев жителей, забросавших его грязью
04 ноября 2024, 02:55

Фото: iStock/Wirestock

Король Испании Филипп VI призвал понять гнев пострадавших от наводнения жителей, которые забросали его свиту камнями и грязью. Об этом он заявил во время выступления на заседании объединенного оперативно-координационного центра, запись которого опубликовали в соцсети Х. По его словам, государство должно дать этим людям надежду и разобраться с последствиями чрезвычайной ситуации.
«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, но также гарантировать им, что государство присутствует во всей своей полноте. <…> Нужно понять злость и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — объявил монарх.
Ранее сообщалось, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населенном пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

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#испания
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Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020
04 ноября 2024, 02:45

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Бывший глава государства и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которое он до сих пор считает сфальсифицированным. Об это он заявил на выступлении в штате Пенсильвания. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.
«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что телеканал NBC провел заключительный общенациональный опрос перед президентскими выборами в США, результаты которого показали равенство в поддержке кандидатов. Согласно результатам, Харрис поддерживают чаще всего за ее позицию о праве на аборты, а Трампа за намеченный им политический курс и экономические предложения.

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#сша
#граница
#опрос
#курс
#страны
#президент
#выборы
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Санду заявила о своей победе на выборах в Молдавии
Санду заявила о победе на выборах в Молдавии после обработки 98% протоколов
04 ноября 2024, 02:11

Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)

Действующий президент Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х. По данным ЦИК после обработки 97% протоколов, у Санду — 53,53% голосов, у Стояногло - 46,47%.
«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — написала она.
Исходя из сведений ЦИК, стоит отметить, что на территории Молдавии, без учета данных с зарубежных участков, победил ее оппонент Александр Стояногло, который выступает за восстановление отношений Кишинева с Москвой. Однако благодаря голосам с избирительных участков за границей, которые преимущественно открывались на Западе, Санду удалось обойти оппозиционера.

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#цик
#молдавия
#выборы
#президент
#избиратели
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