«Я не напрягаюсь»: Путин рассказал, как восстанавливается после работы

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Чтобы не пришлось восстанавливаться после работы – не надо напрягаться, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря.
«Есть известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», — ответил глава РФ на вопрос жителя Анадыря о том, как он восстанавливается, учитывая то, сколько у него обязанностей.
При этом, российский лидер всё же подчеркнул, что жизнь, порой, заставляет напрягаться. Однако, здесь необходимо понимать, что человек сам не знает, на что он способен, пока на него не ляжет определённый уровень ответственности.
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