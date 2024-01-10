Путин объяснил, почему не сможет посетить Якутию

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Президент России Владимир Путин сообщил, что ему пришлось отменить запланированную поездку в Якутию из-за нелетной погоды. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.
«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что посетит регион позже.
Президент уже посетил тепличный комплекс, в котором выращиваются овощи для последующих поставок в школы и детские сады.
Прежде сообщалось, что Владимир Путин неоднократно говорил о намерении отправиться на Чукотку. Его поездка в регион стала первой в наступившем году.
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Анастасия Крестьянова