Боец ВС РФ: ВСУ уничтожили дома и инфраструктуру перед уходом из Новооленовки

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что отказ Польши пригласить венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе является жалким и детским. Соответствующее высказывание есть в заявлении МИД Венгрии.