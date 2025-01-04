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Солдаты ВСУ уничтожали дома и инфраструктуру перед своим уходом из Новооленовки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал боец ВС РФ, заместитель командира взвода, военнослужащий группировки «Центр» рядовой Антон Курлынов.
«Местные рассказали, что уходя, ВСУ просто взрывали дома, взрывали подвалы. Просто разрушали всю инфраструктуру», — рассказал солдат на видео, опубликованном Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили Новооленовку 30 декабря. В ходе штурма были ликвидированы два БМП, «Хаммер», СБА и два «Варта». При этом по словам Курлынова, армия ВСУ часто избегает стрелкового боя и избегает его.
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