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Forbes: бой за Покровск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Битва за Покровск в Донецкой Народной Республике станет первым крупным сражением в 2025 году. Этим поделились в Forbes.


«Наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта в настоящее время представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска. Это было бы зловещим развитием событий для украинцев в том, что может стать первым большим сражением 2025 года», — говорится в публикации издания.

Покровск является городом-крепостью. Его взятие может быть одной из главных целей российской армии, ведь прорыв на данном участке фронта должен стать решающим в конфликте. При этом в издании указывают на значительным перевес в силе, а именно потенциальное трехкратное преимущество ВС РФ в живой силе и технике.

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#вс рф
#днр
#сво
Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник
04 января 2025, 03:12

Фото: iStock/aapsky

В Ленинградской области средства ПВО уничтожили беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — говорится в сообщении.

Дрозденко отметил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен в районе Лужской губы Финского залива.

Напомним, что в ночь на 4 января была ограничена работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Приостановление рейсов действовало чуть больше часа.

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Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку
04 января 2025, 00:19

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, семеро мужчин, насильственно похищенных и удерживаемых работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), объявили голодовку. Этим чиновник поделился в своем telegram-канале.
«В Измаиле Одесской области мужики, похищенные на улице ТЦК, объявили голодовку! Ребята, как они сами говорят, с болячками, служить не могут. Их насильно удерживают в спортзале ТЦК, угрожают уголовными делами» — написал Дмитрук, прикрепив видео о происшествии.

Депутат указал, что мужчины не пригодны для прохождения службы в связи с заболеваниями, о которых есть справки. Сначала они отказались ехать на фронт, после чего 2 января объявили голодовку. Сейчас судьба похищенных неизвестна.

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#украина
#мобилизация
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Помочившийся на памятник в курской Судже Барткявичюс* лишился пальцев при взрыве
03 января 2025, 22:52

Фото: istockphoto/N-sky

Наемнику из Литвы Валдасу Барткявичюсу*, осквернившему монумент в курской Судже, оторвало пальцы, передали «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале.
Известно, что литовец сейчас в сознании в днепропетровской больнице. На опубликованном военкорами снимке наемник демонстрирует свою забинтованную кисть. По предварительным данным, причиной произошедшего стали взрыв-пакет или мина, которую поднял Барткявичюс*.

Об осквернении литовцем памятника сообщалось в середине ноября, когда СК РФ возбудил дело в отношении Барткявичюса* по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма, повреждении мемориала. Тогда уточнялось, что наемник был в международном розыске.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ
03 января 2025, 21:00

Фото: istockphoto/N-sky

Огненный шторм на позициях украинских боевиков продемонстрировало Минобороны России в своем Telegram-канале. В оборонном ведомстве пояснили, что расчетом ТОС-1А «Солнцепек» был уничтожен опорник противника, а также его пункт управления дронами.
Расчет обеспечил продвижение бойцам «Центра» на краснолиманском направлении.

Перед этим в Минобороны доложили, что российская армия нанесла по украинскому ВПК один массированный и 12 групповых ударов за неделю.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент России отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.

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#россия
#украина
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Антидроновый кот сбил лапой беспилотник ВСУ — видео
03 января 2025, 20:45

Фото: istockphoto/marieclaudelemay

Кот сбил лапой украинский беспилотник, когда его оператор упражнялся в управлении этим дроном во дворе дома.
Видеокадры произошедшего предоставил telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Антидроновый кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора во дворе дома», — гласит публикация.

На записи видно, что пушистик вытянул лапу, когда аппарат пролетал мимо него. Кот изменил траекторию полета дрона, а тот врезался в столб и сломался.

Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки дрона со стороны ВСУ. Чиновник уточнял, что погибшему мужчине было 63 года. Читайте подробности в нашем материале.

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#война
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Беженец из Часова Яра в ДНР рассказал о наемниках из Польши в городе
Польские наемники остаются в промышленном районе пункта Часов Яр в ДНР
03 января 2025, 20:11

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Наемники из Польши остаются в промышленном районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местного жителя Валерия Дороша.
«Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — пояснил собеседник агентства.
Перед этим Дорош рассказывал, что наемники из Польши мародерили в Часовом Яре. По его словам, местные задавали им вопросы, однако те говорили на польском языке.

Ранее эксперт назвал приоритетные российские задачи в зоне СВО.

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Названы три приоритетные задачи России в зоне СВО на 2025 год
Матвийчук: на 2025 год у России в зоне СВО в приоритете освобождение регионов
03 января 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Nastco

Россия имеет три приоритетные задачи в зоне спецоперации в наступившем 2025 году, предположил в беседе с «Лентой.ру» аналитик Анатолий Матвийчук. Эксперт пояснил, что все они связаны местом, временем, и единым замыслом.
«Это освобождение наших конституционных территорий в четырех регионах — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская область и Херсонская область. Вторая — завершение разгрома группировки на курском направлении. И третья задача — это улучшение оперативно-тактической ситуации на фронте с точки зрения локализации противника в районе Черного моря, Одессы, Николаева и выход на Харьков», — сказал собеседник.
ЛДНР, Запорожская и Херсонская области стали российскими регионами в результате референдума в сентябре 2022 года. В августе 2024 года украинская сторона напала на Курскую область. Перед этим стало известно, какую возможность в плане спецоперации на Украине имеет президент России Владимир Путин.

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В офисе Зеленского оценили шансы НАТО победить Россию
Подоляк: у НАТО нет ни одного шанса победить Россию без Украины
03 января 2025, 19:37

Фото: istockphoto/Diy13

У альянса НАТО «нет ни одного шанса» одержать победу в возможной войне с Россией без помощи Украины, заявил «Стране.ua» советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — прокомментировал Подоляк.

По его мнению, «единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины».

На Западе не раз заявляли, что Вашингтон использует Украину, чтобы нанести стратегическое поражение российской стороне. Кроме того, не единожды высказывалось мнение, что заокеанских хозяев Зеленского интересуют лишь украинские ресурсы. Недавно этому появилось подтверждение. Подробности в нашем материале.

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Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
03 января 2025, 19:23

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Атака дрона ВСУ унесла жизнь одного человека в Курской области, проинформировал в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме «Рыльская», — сказано в публикации.
Известно, что трагедия произошла, когда мужчина шел по дороге рядом со своим домом.

Накануне в четверг, 2 января, Хинштейн сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар при помощи ракет по населенному пункту Ивановское курского направления.

Вторжение в Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года. Как позже заявляли в ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.

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