Forbes: бой за Покровск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года

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Битва за Покровск в Донецкой Народной Республике станет первым крупным сражением в 2025 году. Этим поделились в Forbes.
«Наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта в настоящее время представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска. Это было бы зловещим развитием событий для украинцев в том, что может стать первым большим сражением 2025 года», — говорится в публикации издания.
Покровск является городом-крепостью. Его взятие может быть одной из главных целей российской армии, ведь прорыв на данном участке фронта должен стать решающим в конфликте. При этом в издании указывают на значительным перевес в силе, а именно потенциальное трехкратное преимущество ВС РФ в живой силе и технике.
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