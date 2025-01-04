Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку

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По словам депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, семеро мужчин, насильственно похищенных и удерживаемых работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), объявили голодовку. Этим чиновник поделился в своем telegram-канале.
«В Измаиле Одесской области мужики, похищенные на улице ТЦК, объявили голодовку! Ребята, как они сами говорят, с болячками, служить не могут. Их насильно удерживают в спортзале ТЦК, угрожают уголовными делами» — написал Дмитрук, прикрепив видео о происшествии.
Депутат указал, что мужчины не пригодны для прохождения службы в связи с заболеваниями, о которых есть справки. Сначала они отказались ехать на фронт, после чего 2 января объявили голодовку. Сейчас судьба похищенных неизвестна.
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Иван Мусатов