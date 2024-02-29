Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно, заявил Путин

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Боевые возможности ВС увеличились многократно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он сообщил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.
Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.
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«Не мы начали войну на Донбассе, но сделали все, чтобы ее закончить и достигнуть целей, защитить безопасность граждан и суверенитет», - заявил Путин.
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Анастасия Хохлова