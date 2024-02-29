Путин озвучит предвыборные тезисы на послании Федеральному собранию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин озвучит свои предвыборные тезисы в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в беседе с РИА Новости заявила его доверенное лицо Марьяна Лысенко.
Она подчеркнула, что выборы президента России состоятся уже через две недели, поэтому, без сомнения, нынешнее обращение Путина будет содержать элементы предвыборной кампании.
Лысенко добавила, что была проделана тщательная работа по подготовке в посланию. Команда президента ездила по стране, общалась с россиянами и собирала их вопросы к Путину. Она убеждена, что на многие из них сегодня будут даны ответы.
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля в 12:00 по мск.
Читайте также:
«Наркотики, животные и еда»: Что нельзя приносить на послание Путина
Политолог раскрыл основные тезисы послания Путина
В Кремле оценили трансляцию послания Путина в кинотеатрах
Лысенко добавила, что была проделана тщательная работа по подготовке в посланию. Команда президента ездила по стране, общалась с россиянами и собирала их вопросы к Путину. Она убеждена, что на многие из них сегодня будут даны ответы.
Читайте также:
«Наркотики, животные и еда»: Что нельзя приносить на послание Путина
Политолог раскрыл основные тезисы послания Путина
В Кремле оценили трансляцию послания Путина в кинотеатрах
Анастасия Чинкова