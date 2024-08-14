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Боевикам ВСУ предрекли печальное будущее в США

Риттер: Боевиков ВСУ ожидает большое массовое отступление из Курской области
14 августа 2024, 17:14
Фото: istockphoto/Iryna Imago

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Неонацистам ВСУ придется уйти из Курской области, поскольку их нападение провалено. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области», — считает Риттер.

Со слов отставного разведчика, украинская сторона все потеряла в боях, пытаясь проникнуть вглубь территорий РФ. Теперь западная техника горит в неимоверных количествах.



«Они находятся в очень сложной ситуации», — заключил Риттер.

Украинские националисты попытались прорваться вглубь российских территорий с утра, 6 августа. Ожесточенные бои в Курской области продолжаются до сих пор.

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#мир
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#украина
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#курская область
#всу
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#сво
#новости
Врио главы Вологодской области показал портреты Сталина и Берии в приёмной
14 августа 2024, 16:15

Фото: сайт Кремля

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал в телеграм-канале видеозапись своей приёмной. В нём он «по многочисленным просьбам земляков и соратников» показал интерьер служебного помещения.
Руководитель региона продемонстрировал картины на стенах приёмной, на одной из которых запечатлён он сам и Иосиф Сталин, пожимающий ему руку. Филимонов рассказал, что эту фантасмагоричную картину ему подарили, и назвал её «концептуальной».

Также на стенах можно увидеть портреты Ленина, генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии, основателя ВЧК Феликса Дзержинского, Владимира Путина, икону Николая Чудотворца и стилизованный плакат по мотивам популярного сериала «Слово пацана», на котором красуется надпись «Слово губернатора».

Филимонов уже неоднократно становился героем новостной ленты. Например, на совещании, когда ему сообщили о трудностях выпускников с экзаменами по иностранным языкам, он заговорил по-английски. А во время поздравления горожан с Днём молодёжи врио губернатора читал со сцены рэп и вместе с мастерами капоэйры исполнял «вертушку».

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#рэп
#ссср
#картины
#вологодская область
#губернатор
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В Евросоюзе боятся реакции Илона Маска на письмо еврокомиссара Бретона
FT: в ЕС боятся, что письмо еврокомиссара могло вызвать у Маска обратную реакцию
14 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/butenkow

Чиновники в Евросоюзе боятся, что письмо еврокомиссара Тьерри Бретона американскому бизнесмену Илону Маску, где он предупредил миллиардера об ответственности за вредоносный контент перед интервью с Дональдом Трампом, могло вызвать у него обратную реакцию и еще сильнее спровоцировать. Об этом пишет газета Financial Times. При этом само послание считают бесполезным, указано в материале.
«Чиновники ЕС в частном порядке заявили, что опасаются, что письмо Бретона могло иметь обратный эффект и еще больше спровоцировать вспыльчивого миллиардера», — говорится в сообщении.
По данным издания, само письмо при этом называют бесполезным, а Британия не собиралась конфликтовать с Маском по поводу его соцсети, намереваясь лишь добиться реакции платформы на публикации, вызывающие беспокойство у властей.

Ранее сообщалось, что Бретон написал Маску письмо, где предупредил его об ответственности за вредоносный контент, накануне интервью, которое тот брал у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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#соцсети
#интервью
#чиновники
#ес
#британия
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Джабаров объяснил, почему нельзя пускать правозащитников ООН в Курскую область
Джабаров: В Курской области небезопасно для правозащитников ООН
14 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде не одобряют доступ правозащитников ООН в Курскую область из-за тяжёлой обстановки в регионе.
«Я думаю, что это не очень хорошая идея. Во-первых, там идут бои, зачистка территорий и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может. Во-вторых, подозреваю, что это специально подготовленная акция для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и налить грязь на Вооружённые силы России. Мне эта идея не нравится», — отметил в беседе с RT Джабаров.

До этого Герой ДНР, полковник, командир Дикой Дивизии Донбасса Ахра Авидзба сообщал, что атаки ВСУ на Курскую область лишь ещё больше подняли боевой дух граждан. Некоторые мужчины, по его словам, готовы даже выдвигать ультиматумы радио того, чтобы попасть на фронт.

«Человек в лесу нас нашёл, передал нам гуманитарку, приехал на очень приличной машине. Говорит, мол, ребята, делайте, что хотите, но я иду вслед за вами. Мы думали, это один такой, у которого волна романтизма и патриотизма поднялась. Но нет, очень многие идут, и губернатору поступают сотни звонков в течение нескольких часов», — поделился в беседе с «Царьградом» Авидзба.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.

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#вс рф
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Минобороны Германии отменило дополнения о почитании нацистов
14 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/bluejayphoto

Министерство обороны ФРГ после массовой критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства Арне Коллац в рамках брифинга.
«Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны», — заявил Коллац.

Он пояснил, что подобное решение было принято из-за того, что расширенный список не соответствует прописанному в «Указе о традициях» принципу, согласно которому бундесвер выступает за демократию и правовое государство. Таким образом, список был отозван полностью, со всеми сорока тысячами военнослужащих гитлеровской Германии.

По словам Коллаца, центром культуры памяти бундесвера являются именно традиции и вермахт к этому не должен иметь никакого отношения.

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#оон
#киев
#рф
#бастрыкин
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В Германии отказались говорить об украинце из дела о подрыве «Северных потоков»
Генпрокуратура ФРГ отказалась говорить об украинце из дела «Северных потоков»
14 августа 2024, 14:15

Фото: istockphoto/guteksk7

Генпрокуратура ФРГ отказалась давать комментарий о выдаче ордера на арест украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Ответ ведомства приводит ТАСС.
«Мы обычно не комментируем сообщения средств массовой информации и не комментируем ордера на арест», — ответили в Генпрокуратуре Германии на запрос агентства.
Ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что к нападениям на «Северные потоки» причастны три инструктора по дайвингу с Украины, а прокуратура ФРГ уже выдала ордер на арест одного из них. Основной подозреваемый находился в Польше, но сейчас его местоположение неизвестно, что поднимает вопрос экстрадиции, который может вновь обострить отношения Берлина и Варшавы.

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#прокуратура
#фрг
#отношения
#северный поток
#северные потоки
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Силуанов: Министерство финансов выступает за сокращение числа госслужащих
14 августа 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Министерство финансов считает необходимым сокращение количества государственных служащих. Однако на данный момент основным приоритетом является обеспечение нужд специальной военной операции.
Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов во время своего выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Давайте мы лучше сократим число работников в государственном секторе. И повысим им зарплату», — сказал министр.

Однако глава Минфина заметил, что повышение должностных окладов сопряжено со значительным увеличением расходов и дополнительной нагрузкой на бюджет страны. А в настоящее время основной задачей является обеспечение поддержки специальной военной операции. Поэтому туда сейчас направляются основные ресурсы, заключил Силуанов.

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#антон силуанов
#территория смыслов
#страны
#министр
#операции
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Казахстан на фоне ситуации в Курской области призвал решить конфликт миром
Казахстан призвал РФ и Украину разрешить конфликт миром
14 августа 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Collab Media

В связи с ситуацией в Курской области Казахстан призвал Россию и Украину решить конфликт миром. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Отмечено, что Казахстан всегда выступал за соблюдение Устава ООН, где говорится о принципе территориальной целостности стран.

«В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», — сказал Смадияров.

Дипломат добавил, что Казахстаном приветствуются усилия международных организаций, направленные на поиск консенсуса.

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«Путин неуязвим»: в США оценили политическую систему РФ
Foreign Affairs: политическая система РФ оказалась устойчивее, чем ожидалось
14 августа 2024, 13:09

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Политическая система России смогла преодолеть все кризисы и оказалась более устойчивой, чем это ожидалось. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.
«События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали», — говорится в статье.

По словам автора статьи, Москва смогла преодолеть большое число политически сложных моментов и кризисов, что продемонстрировало твердое правление президента России Владимира Путина, а также возможность политической системы РФ адаптироваться к негативным внешним воздействиям.

Таким образом, издание считает Путина неуязвимым.

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В США заявили о ядерной войне с РФ
Economist: в случае ядерной войны Штаты не выстоят долго против РФ, КНР и КНДР
14 августа 2024, 12:38

Фото: istockphoto/icholakov

Если произойдет ядерный конфликт, США долго не выдержат против России, Китая и Северной Кореи, пишет The Economist. Уточняется, что Пентагон настроен весьма пессимистично.
«Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ на этот вопрос (Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР. — Прим. ред.) звучит так: «Вероятно, совсем недолго», — говорится в материале.

В публикации ситуация такого рода названа «кошмаром» для США. Отмечено, что на фоне этих опасений администрация Белого дома готовится расширить развернутые американские ядерные силы. Наращивание, предположительно, может начаться в 2026 году, когда закончит свое действие договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США.

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#россия
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