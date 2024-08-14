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Неонацистам ВСУ придется уйти из Курской области, поскольку их нападение провалено. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области», — считает Риттер.Со слов отставного разведчика, украинская сторона все потеряла в боях, пытаясь проникнуть вглубь территорий РФ. Теперь западная техника горит в неимоверных количествах.
«Они находятся в очень сложной ситуации», — заключил Риттер.
Украинские националисты попытались прорваться вглубь российских территорий с утра, 6 августа. Ожесточенные бои в Курской области продолжаются до сих пор.
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