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Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе под Курском разрушили боевики ВСУ, сообщил изданию «Лента новостей Курска» Курский Митрополит Герман.
По словам священнослужителя, Суджанский район покинули 12 священников. Некоторые остались в Глушковском и Кореневском районах.
Украинские националисты ведут огонь по мирным гражданам. По мнению аналитиков, таким образом киевский режим хочет показать коллективному Западу, что способен нанести ущерб России.
С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои. Противнику дают отпор ВС РФ, Росгвардия и пограничники. Кроме того, о ходе спецоперации общественность информируют представители пророссийского подполья.
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Украинские националисты ведут огонь по мирным гражданам. По мнению аналитиков, таким образом киевский режим хочет показать коллективному Западу, что способен нанести ущерб России.
С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои. Противнику дают отпор ВС РФ, Росгвардия и пограничники. Кроме того, о ходе спецоперации общественность информируют представители пророссийского подполья.
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Никита Кротов