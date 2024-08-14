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Украинское руководство разочаровано, а ВСУ потерпят полное поражение в результате атаки на Курскую область. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова передает «Лента.ру».
Ранее американский журнал Newsweek написал, что на Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.
При этом он подчеркнул, что украинская сторона потерпит жесткое поражение в результате нападения на Курскую область.
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«Newsweek выдает желаемое за действительное, потому что американцы, конечно, хотели разжечь серьезную войну, противоборство с Россией на всех фронтах, прежде всего в Курской области, но и не только, поэтому им чудится, что впереди большая наступательная кампания со стороны Киева», — заявил Красин.
При этом он подчеркнул, что украинская сторона потерпит жесткое поражение в результате нападения на Курскую область.
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Элина Позднякова