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Украинский президент Владимир Зеленский запланировал создание на территории Курской области военных комендатур. По словам главы киевского режима, они могут появиться там «при необходимости».
О возможности создания таких структур заявил сам украинский лидер в посте про совещание о ситуации в российском регионе, размещённом в его телеграм-канале. Какого рода будет эта «необходимость», Зеленский не уточнил.
Стоит напомнить, что ещё год назад украинский президент в интервью изданию La Nación категорично утверждал, что подразделения Вооружённых сил Украины не будут заходить на территорию России. Тогда Зеленский подчёркивал, что целью Киева является исключительно возвращение своих территорий.
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Александр Бойцов