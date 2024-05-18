Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Попов.
Он отметил, что в Центр поступила информация о том, что боевики в районах населённых пунктов Кансафра и Эль-Бара готовятся к нанесению ударов с применением беспилотников в ударном оснащении по пунктам дислокации войск России и Сирии.
Попов подчеркнул, что командование группировки ВС РФ и руководство ВС Сирии приняли необходимые меры по недопущению провокаций.
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Анастасия Чинкова