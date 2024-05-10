Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»

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Военная полиция России в Сирии блокировала колонну с шестью боевыми машинами пехоты Bradley «международной антитеррористической коалиции». Об этом проинформировал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов», — рассказал Попов.Он добавил, что затем колонна «коалиции» развернулась и уехала в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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