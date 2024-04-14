ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в Сирии

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Воздушно-космические силы России уничтожили базу боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.
Об этом 14 апреля заявил вице-руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов на брифинге, передает РИА Новости.
Отмечается, что эти боевики ранее вышли из зоны Эт-Танф.
Попов добавил, что за последние сутки беспилотные летательные аппараты коалиции США нарушили воздушное пространство Сирийской автономной республики пять раз, что противоречит протоколам деконфликтации, установленным 9 декабря 2019 года.
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Отмечается, что эти боевики ранее вышли из зоны Эт-Танф.
Попов добавил, что за последние сутки беспилотные летательные аппараты коалиции США нарушили воздушное пространство Сирийской автономной республики пять раз, что противоречит протоколам деконфликтации, установленным 9 декабря 2019 года.
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Артем Кузьмин